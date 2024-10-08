Dcard大書出軌「小三疑為慣犯」！網曝：她高中就很出名了

▲網路出現2名受害者，指Dcard大書的婚外情對象是「小三慣犯」，更曝光對方的黑歷史。（圖／擷取自Instagram／大書、當事人）

圖文／CTWANT

擁有百萬訂閱數的YouTube頻道「Dcard Video」，相當受到年輕觀眾喜愛，不過近日團隊成員大書卻遭到前妻爆料，偷吃公司已離職的新人妹妹，甚至還目睹2人前往摩鐵開房，消息曝光引爆一波話題討論熱潮。怎料該名新人妹妹竟又被爆出是「小三慣犯」，數度介入他人感情，讓受害者氣憤怒轟，「為什麼同樣的行為，過了十年還要再犯？」

一名女網友在Dcard留言區控訴，該名介入大書婚姻的新人妹妹也曾插足自己的感情，「妳明明知道我跟他在交往⋯當時我們還是好朋友好閨蜜，而妳卻還是選擇傷害我，但我還是原諒妳，繼續跟妳當好朋友（我當時真的好笨）。」

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女網友直指，女方甚至還欺騙她，2人是分手後才交往的，「過了一年，我發現當初男生跟我提分手的那天正是你們交往的第一天，這表示什麼？？？至於為什麼我會知道？因為男生的Po文裡有提到你們的交往紀念日（不得不說真的很笨）」，而當初遭到閨蜜與男友背叛的慘痛經歷，至今仍讓她難以忘懷，「為什麼同樣的行為，過了十年還要再犯？？？實在很可惜⋯至今想到十年前妳的行為，我還是不能接受⋯」

不僅如此，女網友還貼出另一名受害苦主的貼文，加碼爆料大書小三的黑歷史，只見該名網友B女披露，女方不僅涉足自己的戀情，還與男友搞到床上，且同時腳踏多條船，早就不是第一次當小三了，「她最擅長的就是在IG上立人設、裝善良、裝三觀正確、裝可愛，實際上都是假的，天道輪迴，抓到你na，章魚哥。」

對此，網友也紛紛回覆，「她是不是桃園人啊？如果沒認錯人的話，她高中也有掛」、「她高中就很出名了。」

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