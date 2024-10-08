黃花魚驗出殺菌劑！消基會檢測水產品2件不合格　午魚也有抗生素

▲消基會檢測發現，愛買新北南雅店販售黃花魚（圖中4號）被驗出殺菌劑。（圖／消基會提供）

記者許敏溶／台北報導

消基會今（8日）公布針對市售黃魚、午魚及鱸魚的動物用藥殘留測試調查。25件樣品中，2件樣品被檢出殘留，包括愛買新北南雅店販售的黃花魚驗出殺菌劑，另在台南市永康某攤商販售午魚被驗出抗生素。消基會表示，若經政府認定被驗出不符規範，可處6萬元以上、2億元以下罰鍰，情節重大者可命令停業。

消基會為了解魚類的動物用藥殘留狀況，在今年6至7月期間，在六都的傳統市場及電商平台購買黃魚、午魚及鱸魚樣品，其中黃魚10件、午魚6件及鱸魚9件，共計25件樣品，並在今天公布結果。

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消基會表示，25件樣品中，共有2件被檢出有動物用藥殘留，在新北愛買南雅店販售的黃花魚，檢出《動物用藥殘留標準》中非核准使用於水產「恩氟喹啉羧酸（殺菌劑）」；另在台南市永康區勝利街90巷2-2號販售的午魚，檢出容許量內「氟滅菌（抗生素，殘留容許量為0.5 ppm）」及《動物用藥殘留標準》中非核准使用於水產的「磺胺甲基噁唑（抗生素）」。

▲消基會檢測發現，台南市永康區勝利街90巷2-2號販售午魚（圖中15號），被驗出抗生素。（圖／消基會提供）

消基會指出，被檢出「恩氟喹啉羧酸」、「磺胺甲基噁唑」樣品，是否符合規範，有待主管機關認定。若經認定不符規範，根據《食品安全衛生管理法》規定，可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者之登錄；經廢止登錄者，1年內不得再申請重新登錄。

此外，這次也有1件樣品未標示有效期限，消基會表示，有待主管機關認定是否符合規定。若經主管機關認定不符規定，可依法處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

消基會提醒民眾，選購時可以觀察魚眼睛是否混濁、魚鰓是否鮮紅、有無散發腐臭味及刺激性味道，一般新鮮漁獲物味道較不強烈，另外若用手觸碰按壓魚腹，無黏液物體從排泄口跑出，代表愈新鮮。也建議政府，應加強管理網路販售食品的標示，對養殖相關業者持續辦理正確動物用藥教育宣導，建立合法及正確用藥觀念。