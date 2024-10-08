妙齡正妹下面癢到睡不著！醫師開挖黑森林　「夾出蟑螂」嚇壞了

▲國外一名婦女前往就診，醫師在陰道內發現蟑螂。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合報導

宏都拉斯一名婦產科醫師替某名從農村來的妙齡婦女看診，婦女的私密處異常搔癢、有種奇怪的感覺，然而當醫師用窺器「觀察」女病患的陰道後，卻直接取出一隻蟑螂。

根據《每日郵報》，位於宏都拉斯首都德古西加巴的一間婦產科診所，最近一名來自鄉村的婦女前來看診，女病患透露她的生殖器有一種「非常奇怪」的感覺，表示自己因此感到極為不安、煩躁，甚至還會出汗，看診前一天的晚上甚至癢到難以入眠，因為她總感覺陰道裡塞著「非常奇怪」的東西。

醫療團隊立刻位婦女進行檢查，不過當醫師用窺器（speculum，又稱鴨嘴器）診察婦女的陰道口，卻立刻被眼前的一幕驚呆，因為他們竟然在婦女的陰道裡發現一隻蟑螂，令醫療團隊感到焦慮。

婦產科醫師卡利克斯（Marco Calix）表示，「（這名婦女）說她的陰道裡有『不尋常』的東西，當我用窺鏡觀察時，我發現那竟然是一隻昆蟲。事實上，我不得不取出一隻像蟑螂之類的東西。」

卡利克斯表示，「目前還不清楚，這隻蟑螂到底是怎麼進入婦女體內的，也不清楚牠在陰道裡待了多久。當我們移走昆蟲（蟑螂）時，牠已經死了。」

醫療團隊透露，過去他們曾經處理過塞在私處內的保險套、性玩具，不過卻從來沒有在陰道裡發現昆蟲。

報導指出，每年全球都有許多昆蟲卡在人體內的案例，美國阿拉巴馬州某間家庭醫院的醫師便表示，他們平均每年必須處理多達5件的類似病例。不過其實，最常發現有蟲體入侵的身體部位是耳朵，而爬進人體體內頻率最多次的昆蟲是蟑螂，然而昆蟲在人體的陰道內被發現，是極其罕見的。

美國北卡羅來納州立大學昆蟲學家沙爾（Coby Schal）解釋，「耳朵裡有蟑螂，其實並不罕見，因為牠們到處尋找食物，耳垢可能對牠們而言很有吸引力，牠們進去裡面探索，然後被困住。」

一旦昆蟲進入耳朵或陰道等器官，可能會對人體造成危險，因為牠們會刮傷敏感組織，引發感染。卡利克斯警告，「一旦昆蟲卡在人體陰道內，可能導致傳出不正常、甚至惡臭的分泌物，引發出血、腫脹或皮疹。」