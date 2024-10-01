吃完牛排驚見「胡椒罐竄蟑螂」！他喝2碗濃湯崩潰...食安處要查了

▲有網友在台中牛排店驚見蟑螂，食安處將稽查。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社官方專屬，下同）

記者閔文昱／綜合報導

今年食安問題頻發，除了食物中毒事件，還爆出許多食品中都摻入昆蟲。有網友在臉書社團投訴，他近日到台中市北屯區一間連鎖牛排館用餐，不料吃完後才驚見一旁的調味瓶口「竄出蟑螂」，甚至還不只一隻，讓他頓時看傻。對此，台中市食品藥物安全處表示，將前往該店進行稽查。

一名網友在臉書社團「爆料公社官方專屬」PO出畫面，只見業者在餐桌上擺放多罐調味瓶，不料卻有蟑螂從胡椒罐的孔洞中探頭「打招呼」，甚至在其他調味瓶的瓶身、底下木盒上也能看到蟑螂亂竄的蹤跡，讓原PO看了不禁傻眼，痛批自己都吃完牛排、喝了2碗濃湯後，才發現一旁調味區竟有不只一隻蟑螂。

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對此，業者表示，每周都有固定進行消毒，並在每天收攤後進行清潔，對於蟑螂如何跑進胡椒罐並不清楚，研判可能是因為裝潢老舊，蟑螂可能藏在裝潢的縫隙之中，願意對消費者表示歉意。

食安處則指出，已經錄案並將前往該店進行稽查，根據食品良好衛生規範準則規定，餐飲場所應實施有效的病媒防治措施，避免發現有病媒或其出沒痕跡。若查獲不合格項目，將要求業者限期改善，複查若仍不合格，依法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。