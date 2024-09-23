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上班族懶得動又怕體脂肪飆高　來瓶營養師大推「體脂管理神隊友」

▲▼上班族懶得動又怕體脂肪飆高　來瓶營養師大推「體脂管理神隊友」。（圖／翻攝自影片）

▲中秋過後飆高的體脂肪成為難題，營養師方慈聲建議上班族可多運動並攝取正確營養。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

中秋節剛過，大嗑烤肉、爽吃柚子及月餅的你，是否感覺美好狀態的你逐漸遠去？想要維持好狀態，體脂管理是關鍵，想要有效打擊體脂肪，用喝的就能做到，便利商店裡的秘密武器「濃韻烏龍茶」不只民眾覺得好喝，還有兩項健康食品標章，連專業營養師也十分推薦。

你知道到底什麼是「體脂肪」嗎？體脂肪是人體脂肪和體重的百分比，根據衛生福利部統計，台灣一般男性介於24至28%、女性大概在35%上下，值得注意的是，體脂肪的高低並非只是影響外在狀態的顯示，而且也與健康息息相關。舉例來說，中秋節期間常見的鳳梨酥、蛋黃酥等月餅類精緻甜點，或者大口吃烤肉又爽喝珍珠奶茶或含酒精飲料等，都容易攝取過多的熱量而形成體脂肪，熱愛美食的吃貨不得不注意！

▲營養師方慈聲認為，忙碌上班族每天來一罐「濃韻烏龍茶」可高效率打擊體脂肪。

想要惡補一下，高效率打擊體脂肪，營養師方慈聲認為，適當的運動和均衡的營養攝取將有助於減脂，雖然對於忙碌的上班族來說，想要每天運動是奢侈的夢想，她建議多走路、少吃油炸食品、增加蔬菜水果的攝取，或者每天來一罐「濃韻烏龍茶」，都是不錯的方法。

方慈聲進一步指出：「兒茶素能有效減少體脂肪形成，而濃韻烏龍茶中就含有兒茶素，這是經過人體食用結果，不僅不易形成脂肪，還方便購買和攜帶。」因此，下次想喝手搖飲放鬆一下時，不如選擇濃韻烏龍茶，好喝又健康，輕鬆hold住你的最佳狀態。

▲街訪突擊隊特別前進海邊邀請民眾試飲獲得好評。

無獨有偶地，先前街訪突擊隊特別前進海邊直擊帥哥美女如何維持好狀態，一問才發現，有些人會努力上健身房多做訓練、也有人選擇戒手搖飲改喝機能茶，像是「濃韻烏龍茶」及「濃韻日式綠茶」，就是許多人心中好選擇，而且味道是讓民眾一試成主顧，有人愛喝到可以順口乾完一整罐，並分享：「茶香濃郁又回甘，好喝！」、「他的茶是好茶，喝了不會澀澀，真的很順口」，還有眼尖的民眾發現，濃韻烏龍茶換上新包裝，白色主視覺看起來更加輕盈，喝起來也有好心情。

▲「濃韻烏龍茶」還獲得兩項健康食品標章，一個是不易形成體脂肪、一個是調節血脂。

不僅如此，「濃韻烏龍茶」還獲得兩項健康食品標章，一個是不易形成體脂肪、一個是調節血脂，清爽解渴之餘還兼具健康機能紅利，讓生活的每一刻都徹底發揮高效率。今年中秋節後別再為體脂肪煩惱了，從今天開始喝濃韻烏龍茶，14天打擊體脂肪*，讓天天保持美好狀態，不再是遙不可及的夢想。

濃韻（圖 業者）

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