　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

驚人畫面曝！印度空軍航空展「150萬人擠爆」　高溫缺水釀5死

▲▼ 。（圖／翻攝自X／@IAF_MCC）

▲ 民眾正中午觀看航空展，只能撐傘遮陽。（圖／翻攝自X／@IAF_MCC）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度空軍（IAF）為慶祝成立92周年，6日在世界第二長的清奈遊艇碼頭海灘（Marina Beach）舉行航空展，現場湧入150萬名觀眾，由於時間正值中午，加上交通規劃不佳使飲用水難以送達，在高溫缺水之下造成至少5人中暑身亡，另有數百人因脫水送醫。

綜合當地NDTV及《路透》，這場航空展定於6日上午11時至下午1時舉行，印度空軍為創造世界紀錄，目標是動員150萬名觀眾，遠遠超出警方可控制的範圍。上午一切還很順利，但鄰近開場時人群開始大量湧入，附近車站水洩不通。

當天氣溫高達攝氏35度，觀眾區卻未提供足夠飲用水，且活動結束後散場時發生混亂，民眾被迫在擁擠的道路上步行3至4公里，才能搭上大眾交通工具或開自己的車輛離開，沿路商店的水和飲料很快就賣光。許多大人小孩脫水且疲累不堪，在人行道上席地而坐，甚至當場昏厥。

清奈警方聲稱部署6500名員警及1500名保全，但仍因人流及交通管理不善飽受批評。許多警察並未出面指揮散場，也未協助疏通卡在人潮中的救護車，引發民眾不滿。

印度反對黨領袖帕蘭尼史瓦米（Edappadi K. Palaniswami）發文譴該邦首席部長史塔林（M. K. Stalin）領導的政府，點出警力不足及行政安排、人群與交通管理不善等問題，「目前已有5人死亡，這令我非常心痛。」

清奈所在的坦米爾那都邦向來以安全為由反對大規模集會，目前不清楚邦政府事前是否曾向空軍表達憂慮，或建議不要太過炒作。印度空軍目前也尚未回應此事。

ET快訊
遊日注意！電車癡漢「過激化」　當場扒內褲、集體包圍猥褻
外送員「搭怪手送便當」！雙手緊抓鏟斗畫面曝　縣府要罰了
00887單日瘋漲116%破紀錄　投信示警「溢價222%」
雨彈炸北東「連2天發紅」！一圖看未來降雨趨勢
快訊／高二生持刀攻擊　2學生濺血送醫
獨／在韓出道2年唱回台灣！她生病想家哭了
被賴清德推還是提醒？蔣萬安笑了：不管怎麼樣　「我都不介意」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

廣告被炎上！全家開心吃麵「非裔新娘沒爸爸」　亨氏急道歉下架

遊日注意！電車癡漢「過激化」　當場扒內褲、集體包圍猥褻全出現

驚人畫面曝！印度空軍航空展「150萬人擠爆」　高溫缺水釀5死

騙櫻花妹「身上有蟲」趁機襲胸！中國男火速逃回國　又赴日1秒被捕

快訊／諾貝爾生醫獎揭曉！美國2名生物學家獲獎　基因學獲關注

中國海警首赴北極海　分析：北約國家擔憂將加強合作

突襲周年重操舊業！哈瑪斯朝以色列「發射火箭彈」　攻擊追悼活動

網美「偷東西」還拍片！被抓包po網討拍　狂吸200萬流量

國安官員：賴清德國慶演說後　共軍恐藉機發動「利劍B」環台軍演

女幸運中千萬元大獎　男友立刻辭職「要她買跑車」家人狂要錢崩潰

江蕙封麥9年..國慶晚會復出唱3首歌　哽咽「唱到快哭了」：想待在台上久一點

男提婆媳「不見面、不深交」　斬問題根源：不能讓妳被糟蹋

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

林依晨釜山影展封「亞洲視后」　中英韓語言切換...台上哽咽致詞

解說內外循環鍵使用時機　他酸：迴轉時不要再按了

大谷翔平季後賽首秀轟3分砲　霸氣甩棒興奮怒吼繞壘！

颱風救災「苦無支援」還挨罵　高雄里長辭職：比畜生還不如

2NE1演唱會「連飆多首經典歌」　時隔多年合體..青春回來了！

姊到家鵝大叫出來迎接　網驚：怎養得這麼親人

廣告被炎上！全家開心吃麵「非裔新娘沒爸爸」　亨氏急道歉下架

遊日注意！電車癡漢「過激化」　當場扒內褲、集體包圍猥褻全出現

驚人畫面曝！印度空軍航空展「150萬人擠爆」　高溫缺水釀5死

騙櫻花妹「身上有蟲」趁機襲胸！中國男火速逃回國　又赴日1秒被捕

快訊／諾貝爾生醫獎揭曉！美國2名生物學家獲獎　基因學獲關注

中國海警首赴北極海　分析：北約國家擔憂將加強合作

突襲周年重操舊業！哈瑪斯朝以色列「發射火箭彈」　攻擊追悼活動

網美「偷東西」還拍片！被抓包po網討拍　狂吸200萬流量

國安官員：賴清德國慶演說後　共軍恐藉機發動「利劍B」環台軍演

女幸運中千萬元大獎　男友立刻辭職「要她買跑車」家人狂要錢崩潰

新光金股臨會前業績開獎！　前9月EPS達1.24元

告別？留下？李雅英現身新莊球場　談明年動向：喜歡在習慣的地方

陳冠宇唯一3度打12強　看好年輕投手：未來有機會贏日本全一軍

桃園機車事故件數及死傷居高不下　市府：加強交通安全教育

邵雨薇找妹妹合照遭虧「年輕人才喜歡」！　走心：現在開始每天拍

廣告被炎上！全家開心吃麵「非裔新娘沒爸爸」　亨氏急道歉下架

木工素人爆紅！邱軍唱紅〈運轉人生〉YT點閱破5千萬　換保護膜被認出

大紅瓶、小白瓶是什麼？盤點Threads爆紅美妝夯品　脆友紛喊愛了

台北「紅葉蛋糕」10月快閃台中　《不夠善良》聯名商品限量販售

沒有00887！「中國風」ETF飆漲被盯上　4檔入列注意股

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

老公猝逝才知他狂買春　妻怒吃骨灰洩憤

女大生遭3男性侵數小時　男好友被綁樹上毆打

墨西哥市長「上任6天遭暗殺」　身首異處照瘋傳

以色列巴士站疑恐攻　19歲正妹女警身亡

即／89歲上皇后美智子「家中跌倒」緊急送醫

清邁大象被洪水沖走　象夫輕撫屍體痛哭

全機播出色色片　乘客崩潰：關不掉

只吃薯條、洋芋片！12歲少女竟吃出罕病「慘失明」

日本變窮？上班族餐費「低於新台幣100」

英消防員拍遺體照傳好友笑「有肥屍」...下場慘了

印尼性旅遊！臨時新娘陪睡做家事

AV女優全裸陳屍床上　遭砍多刀斃命

千萬YTR開車滑手機　下秒撞爛麥拉倫超跑

真主黨爆炸案　華郵：台灣金阿波羅真不知情

更多熱門

相關新聞

女大生遭3男性侵數小時　男好友被綁樹上毆打

女大生遭3男性侵數小時　男好友被綁樹上毆打

印度馬哈拉施特邦浦那市(Pune)傳出誇張性侵事件，一名21歲女子晚間與一名男性友人外出時，3名不認識的男子突然出現攻擊他們，3男把男性友人綁在樹上毆打，並且輪流性侵女子好幾個小時。

幕後／國安官員：中俄結盟強化！至少11次協同作戰　奧援軍工設備

幕後／國安官員：中俄結盟強化！至少11次協同作戰　奧援軍工設備

陸資企業車隊在巴基斯坦遭恐攻「2名中國人遇難」 陸外館發聲譴責　

陸資企業車隊在巴基斯坦遭恐攻「2名中國人遇難」 陸外館發聲譴責　

小貨車拋錨路中央　東港警推車解圍

小貨車拋錨路中央　東港警推車解圍

詐騙：妳女兒賣淫！她心臟病發亡

詐騙：妳女兒賣淫！她心臟病發亡

關鍵字：

印度航空展中暑缺水安全

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤坐輪椅在旁　女移工躺床「直接生小孩」！

曾國城私下開導楊繡惠對話曝光！

Dcard大書「約會正妹新人」被拍！高清鐵證曝

獨／逸祥求婚「歌手女友」成功了！

遭撞成屍塊…留一地胸罩、內褲！台東男背景曝光

《不熙娣》班底失言！派翠克撂重話

高鐵遇辜仲諒！見他專注工作超慚愧

即／台11線恐怖車禍！屍塊散布百公尺

直擊／黃牛阿嬤吐心聲

逛夜市「髮絲突飛起來」隔壁路人也是！網喊快跑

豆花店開出2個千萬中獎人　真相曝光

女代駕遲到！醉男「負氣躺國道」遭3車輾斃

鍾小平：柯文哲鹹濕對話主角是女記者

林依晨奪釜山影展視后　上台哽咽秀流利韓文

老公猝逝才知他狂買春　妻怒吃骨灰洩憤

更多

最夯影音

更多

江蕙封麥9年..國慶晚會復出唱3首歌　哽咽「唱到快哭了」：想待在台上久一點

男提婆媳「不見面、不深交」　斬問題根源：不能讓妳被糟蹋

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

林依晨釜山影展封「亞洲視后」　中英韓語言切換...台上哽咽致詞

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面