驚人畫面曝！印度空軍航空展「150萬人擠爆」　高溫缺水釀5死

▲ 民眾正中午觀看航空展，只能撐傘遮陽。（圖／翻攝自X／@IAF_MCC）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度空軍（IAF）為慶祝成立92周年，6日在世界第二長的清奈遊艇碼頭海灘（Marina Beach）舉行航空展，現場湧入150萬名觀眾，由於時間正值中午，加上交通規劃不佳使飲用水難以送達，在高溫缺水之下造成至少5人中暑身亡，另有數百人因脫水送醫。

Live Stream - Indian Air Force Aerial Display at Marina Beach, Chennai. https://t.co/NvUI1WpBKY — Indian Air Force (@IAF_MCC) October 6, 2024

綜合當地NDTV及《路透》，這場航空展定於6日上午11時至下午1時舉行，印度空軍為創造世界紀錄，目標是動員150萬名觀眾，遠遠超出警方可控制的範圍。上午一切還很順利，但鄰近開場時人群開始大量湧入，附近車站水洩不通。

當天氣溫高達攝氏35度，觀眾區卻未提供足夠飲用水，且活動結束後散場時發生混亂，民眾被迫在擁擠的道路上步行3至4公里，才能搭上大眾交通工具或開自己的車輛離開，沿路商店的水和飲料很快就賣光。許多大人小孩脫水且疲累不堪，在人行道上席地而坐，甚至當場昏厥。

清奈警方聲稱部署6500名員警及1500名保全，但仍因人流及交通管理不善飽受批評。許多警察並未出面指揮散場，也未協助疏通卡在人潮中的救護車，引發民眾不滿。

印度反對黨領袖帕蘭尼史瓦米（Edappadi K. Palaniswami）發文譴該邦首席部長史塔林（M. K. Stalin）領導的政府，點出警力不足及行政安排、人群與交通管理不善等問題，「目前已有5人死亡，這令我非常心痛。」

清奈所在的坦米爾那都邦向來以安全為由反對大規模集會，目前不清楚邦政府事前是否曾向空軍表達憂慮，或建議不要太過炒作。印度空軍目前也尚未回應此事。