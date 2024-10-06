接詐騙電話「妳女兒賣淫被抓」！　媽媽心臟病發身亡

▲瑪爾蒂接獲詐騙電話，聽信歹徒的謊言之後，心臟病發身亡。（圖／翻攝@Yashfacts28）



記者吳美依／綜合報導

印度北方邦一名58歲婦女接到詐騙電話，以為女兒從事性交易被抓到，必須匯款10萬盧比（約新台幣3.8萬元）才能救人，在極度震驚與擔憂之下，不幸心臟病發身亡。

新德里電視台報導，這起悲劇上周發生在北方邦城市阿格拉（Agra），死者瑪爾蒂（Malti Verma）是公立學校的女老師，透過WhatsApp接獲「警察」來電告知，她正在念大學的女兒從事性交易被抓，必須把10萬盧比匯入指定戶頭，才能換取孩子平安回家，不留任何案底。

瑪爾蒂的兒子迪潘舒（Dipanshu）表示，母親驚慌來電求助後，他立刻起了疑心，詢問媽媽「警察」的電話號碼，很快發現其國際電話區號是「+92」，而非印度的「+91」，顯然不對勁。

迪潘舒立刻揭穿騙局，但儘管他盡速與姊姊聯繫，確認對方在大學一切都好，也趕緊安慰母親，但「她依然非常焦慮，甚至開始感覺身體不舒服」，「我媽媽的健康持續惡化，她從學校（下班）回來時說，感覺有點疼痛。我們給她喝了一點東西，但情況變得更糟，她就死了。」

警官瑪揚克（Mayank Tiwari）引述家屬說法證實，瑪爾蒂死於接獲詐騙電話之後的心臟病發，「她為此非常擔心，到家15分鐘之後就死了。」死者已於1日火化，家屬則於3日報案，「我們正在調查電話號碼，並將採取行動。」