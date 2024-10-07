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苗栗工程師誤信投資詐騙損失200萬　 大夢初醒報警逮3車手

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗市一名林姓工程師陷入投資詐欺陷阱，被騙走200萬想要獲利了結時，詐欺集團得寸進尺哄騙再投資300萬，才能領回血汗錢，林男大夢初醒徹底相信自己遇上詐欺集團，報警協助警方，成功誘騙車手現身，警方現場壓制、砸窗共逮捕3名車手，全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

▲苗栗市林姓工程師誤信投資詐騙，感覺被騙後報案，警方當街砸窗逮嫌犯法辦。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗市林姓工程師誤信投資詐騙，感覺被騙後報案，警方當街砸窗逮嫌犯法辦。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

苗栗警分局今天說，林姓男子（56歲）9月上旬接獲通訊軟體可投資股票獲利訊息，一時誤信投資可在短期內獲取巨額暴利，陸續臨櫃匯款、網路轉帳及面交等方式，累計交付200餘萬元給詐騙集團，等他想取回獲利，詐欺集團繼續以話術拖延，甚至哄騙他再投入300萬，才能「專案」結清獲利。

▲苗栗市林姓工程師誤信投資詐騙，感覺被騙後報案，警方當街砸窗逮嫌犯法辦。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗市林姓工程師誤信投資詐騙，感覺被騙後報案，警方當街砸窗逮嫌犯法辦。（圖／記者楊永盛翻攝）

林姓男子此時才知原來都只是一場「發財夢」，趕緊報警希望能追回血汗錢，配合警方誘騙投資犯罪集團，並在苗栗地檢察署檢察官石東超指揮偵辦下，林男4日13時許依約在苗栗市一家速食店等待，大批便衣刑警在旁埋伏，見詐騙車手李男（30歲）現身當場逮捕。

警方說，在外的監控收水手吳男（44歲）、陳男（31歲）等人，見李男遲遲未走出速食店，感覺苗頭不對立即開車逃逸，另一批警方開2輛偵防車前後包抄，在苗栗地方法院前攔下該車，嫌犯起初不肯下車，警方砸窗後進入車內，順利將車上2人逮捕。

▲苗栗市林姓工程師誤信投資詐騙，感覺被騙後報案，警方當街砸窗逮嫌犯法辦。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方在3名嫌犯身上起獲偽造識別證、假收據、犯案手機等證物，偵訊後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送檢方偵辦，並持續向上溯源追查詐欺集團。苗栗警分局呼籲，標榜「穩賺不賠、短期獲利」的投資都是詐騙！不論是股票、基金申購、虛擬貨幣交易等投資方式，應與有投資經驗的親友、相關金融從業人員諮詢，更要慎選政府立案、合法交易管道。

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