賴清德「祖國論」不是針對吳慷仁！他曝是「這名藝人」：讓人訝異

▲賴清德（右圖）在國慶晚會上一番「祖國論」，被認為是針對吳慷仁（左圖）等藝人而來。（本刊資料照、翻攝吳慷仁臉書）

圖文／鏡週刊

總統賴清德5日在國慶晚會發表「祖國論」，被外界猜測是針對吳慷仁等藝人紛紛表態慶祝中共十一國慶而說。不過，立委謝龍介透露，賴清德此番言論應是針對67歲藝人「阿吉仔」（本名林清吉）而來，讓資深媒體人黃揚明直呼「確實讓人訝異！」

賴清德在國慶晚會致詞時說：「最近我們的鄰居中華人民共和國剛過完75歲生日，再過幾天中華民國要過113歲生日，而就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國，對不對？」

黃揚明今（7日）早在廣播節目訪問謝龍介，謝龍介說，賴清德的祖國論應是針對阿吉仔而來，並非外界揣測的吳慷仁等人。阿吉仔日前為中共國慶拍影片，影片中，他先是用閩南語說：「今天有夠開心的，可以回到祖國，跟我所有的朋友共同慶祝咱祖國75歲的生日。」

▲阿吉仔拍影片，慶祝中共國慶，不斷說「祖國」二字。（翻攝影片）

片中阿吉仔繼續說：「我是台灣人，也是福建人，更是中國人。」「希望海峽兩岸，可以同心行同路，感情越走越深，海峽兩岸一家親。」最後用中文講道：「在這裡祝福祖國，75歲生日快樂！」影片最後上字幕「早日回家」，其中「回」字還以斗大紅色字特別強調。

黃揚明今在臉書發文表示：「過去阿吉仔曾代表台聯參選過台南縣立委，會拍攝這樣的影片祝賀中華人民共和國國國慶，且不斷地稱對岸祖國，確實讓人訝異！」



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