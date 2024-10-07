台中神岡桶屍案　蛇蠍女殺男友水泥封屍判27年半定讞

▲蔡姓女子遭檢警傳喚時否認犯案，但最終仍遭判刑定讞。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）



記者吳銘峯／台北報導

台中市神岡區2022年間爆發「木乃伊桶屍案」，死者陳姓男子遭人殺害後，以布條包裹屍體，藏放在某工廠水桶內，桶內還灌滿水泥。檢警查出男子交往的酒店紅牌蔡姓女子，蔡女雖極力否認，但一審國民法官仍將她重判27年6月，二審維持。案經上訴第三審，最高法院7日駁回上訴定讞。

本案發生於2022年10月間，當時台中神岡某工廠二房東整理廠房時，發現一口散發惡臭的大水桶，裡面竟然藏放屍體。警方清查後，發現是已經失蹤三年多的陳姓男子，死者遭人殺害後，全身以布條包裹，宛如木乃伊，被塞進桶內後，再以水泥封屍。檢警追查後，查出當年曾與死者交往的酒店紅牌、蔡姓女子涉有重嫌。

檢方查出蔡女承租廠房、購買水泥攪拌器，並將蔡女帶回偵訊，但她否認殺害陳男，對案情也避重就輕，還指稱陳男才是恐怖情人。全案偵查終結，檢方認為蔡女、陳男間有200萬元的借貸糾紛，蔡女2019年3月間唆使人將陳男帶走，將陳男打死後封屍，甚至還假冒死者與家人聯繫。檢方因此依照「家暴殺人」、「棄屍」等罪嫌，對蔡女提起公訴，並具體求處25到27年的刑期。

一審由台中地方法院國民法官審理，雖然蔡女否認犯案，但國民法官審理後仍認定她有罪，其中殺人罪部分判刑18年、褫奪公權10年；遺棄損壞屍體罪判刑5年；妨害電信罪判刑3年；偽造文書罪判刑2年，四罪合併宣告執行27年6月，比檢方求刑還重。

案件上訴第二審，高等法院台中分院審理後，認為一審認定事實、適用法律並無違誤，考量蔡女始終否認犯案，對案情避重就輕、說詞反覆，惡性重大，對死者家屬造成天人兩隔、心靈上難以抺滅之傷害，且對社會治安造成恐慌，妨害社會秩序之安定，蔡女也未曾向被害人家屬致歉或賠償。所以二審駁回上訴，維持27年6月的刑度。全案再上訴，最高法院7日駁回上訴定讞。