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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

基隆遭颱風重創！基隆地檢安排社勞人力儘速清理恢復家園

▲▼基檢社勞人為颱風災後復原，助社區清理家園。（圖／基隆地檢署提供）

▲基隆地檢署啟動社會勞動服務人力，協助社區清理家園。（圖／基隆地檢署提供）

記者吳銘峯／台北報導

山陀兒颱風帶來的豪雨重創基隆，許多路面成為滾滾泥流，雨水退去後更留下滿地泥漿。為了協助居民恢復家園，基隆地檢署立即啟動「社勞人風災後清理專案」。檢察長李嘉明指示觀護人室辦理專案，並帶領服社會勞動服務的人力，儘速恢復家園，一舉數得。

基隆地區在這次颱風中，雖然沒有進入暴風圈範圍，但因為東北季風加上颱風外圍環流影響，造成基隆地區出現大量豪雨。緊臨基隆地檢署的東信路因此成為滾滾河流，積水雖已消退，但附近居民屋子內外處處擺滿淹水家俱，滿街泥漿，清理家園已超過社區居民的負荷，社區人力明顯不足。

為此，李嘉明立即指示地檢署觀護人室啟動專案，協助清理家園。李嘉明表示，社會勞動制度兼顧社勞人的家庭及生計，社會勞動人在社區提供一定時數之工作與服務，用來回饋社區，補償社區因犯罪而生的損害，替代入監執行，實質達到犯罪矯正教化的功能，在社區最需要提供協助時，要即時將溫暖有感的柔性司法散播到社區。

▲▼基檢社勞人為颱風災後復原，助社區清理家園。（圖／基隆地檢署提供）

▲基隆地檢署啟動社會勞動服務人力，清理水溝中淤積汙泥。（圖／基隆地檢署提供）

因此基隆地檢署易服社會勞動人，4日就協助精神疾病家庭小李（化名）恢復家園。小李家裡滿地雜物，他完全沒有辦法處理這些垃圾，社會勞動人協助小李將垃圾拿出家門，小李感激之情不言而喻。社區居民家門口也出現不少泥濘小土堆，不時有經過的路人滑倒，社勞人和居民一起捲起袖子共同清運，把小土堆裝入袋子，居民深怕大雨來臨時，又將門前的土堆沖進屋內，對社勞人提供的即時雨連忙感謝。

專案進行過程中，雖然下著毛毛雨，社勞人汗水夾雜著雨水，但在收到不少居民的感謝後，覺得服務社區非常有意義。本次專案讓社會勞動人從中體會盡一己之力，對社會影響卻是深遠，社勞人也在付出的過程中體會到生命的意義，在回饋社區中，也感受到民眾的接納，社會勞動制度為社區及社勞人帶來雙贏。

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