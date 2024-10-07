聲援消防員！桃園搜救犬隊憶花蓮救災：那年勁X雞腿堡有洋蔥

▲2018年花蓮大地震造成17人罹難。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

山陀兒颱風侵襲台灣，消防員忙著救災，日前有網友PO出消防員穿制服外出買便當的照片，質疑未到午休時間就外出。對此，消防署昨（6）日下午回應「支持消防人員著制服購餐用餐」。臉書粉專「Tyfd-K9桃園搜救犬隊」也PO出當年有「洋蔥」的故事聲援消防員：「這世界破破爛爛，但總會出現縫縫補補的那個人，不要受到打擊！」

臉書粉專「Tyfd-K9桃園搜救犬隊」6日發布貼文表示，2018年2月6日深夜11時50分許，花蓮發生芮氏規模6.2地震，統帥大飯店、雲門翠堤、白金雙星及吾居吾宿社區大樓傾斜倒塌，造成17人罹難。

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「Tyfd-K9桃園搜救犬隊」憶起當年在雲門翠堤任務的第三天，大家帶著全身髒汙要回到飯店洗澡的路上經過速食店，「一群人就站在店外往裡面探頭，大家真的都餓了，但看著全身髒兮兮的搜救服及救助鞋，沒人敢踏進去半步。」

▲花蓮大地震雲門翠堤大樓倒塌。（圖／CTWANT資料照）

就在大家遲疑時，店經理出來喊道「歡迎光臨」，消防員們也示意他們腳上沾滿泥巴的鞋及身上髒透了的衣服，店經理仍堅定的說：「花蓮歡迎你們。」這兩句話，也讓他們這幾天高壓的精神折磨及身體疲累釋放，聽到差點落淚。

經理還特地開了一到收銀台讓他們點餐，並表示「隨便點，今天我們請客」，點完餐眾人還是拿出了鈔票想付款，連隔壁走道的民眾也從皮夾抽出兩千塊，說要請客，但店家婉拒，「那餐『勁X雞腿堡』是我到現在都還記得的味道，因為加了『洋蔥』。」

桃園搜救犬隊強調，工作跟吃飯時間重疊的職業一定不只有消防員，各行各業都有，大家都很辛苦，「這世界破破爛爛，但總會出現縫縫補補的那個人，不要受到打擊！溫暖彼此，善的循環！」如今重返花蓮那間速食店，已不見當時的店經理，原PO仍心存感激：「不管你在哪裡，想跟你說聲，謝謝你，真的好暖。」

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