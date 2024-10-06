「看過他們約會！」目睹Dcard大書出軌　前同事再爆：特別照顧新人

▲大書遭前妻爆料婚內出軌。（圖／翻攝自大書IG）



記者施怡妏／綜合報導

擁百萬訂閱粉絲的Dcard Video，團隊成員之一大書被前妻爆婚內出軌，對象遭謠傳是Dcard新人，就有網友透露，女方離職前，曾在街上撞見女方與大書逛夜市，還有網友爆料見過兩人一起在火鍋店用餐。前同事也爆料，大書對新來的正妹新人會特別照顧，還會互相加IG。

有網友於2023年1月在Dcard發文，「Dcard的Una離職了？」然而，今年6月有網友留言，「她（Una）離職之前，我在夜市看到她跟大書單獨在逛衣服」。就有網友驚呼「難道跟離婚有關係？」如今該則貼文被網友翻出，直呼「神預言」。

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也有許多網友爆料，曾看過大書與女子約會，「這樣看來我就是目睹他出軌的人，我一直以為他是離婚了才有新對象，當初在某間火鍋店跟信義新光三越那邊看到他們一對，一直在想那個女生好眼熟！朋友跟我一起目睹，原來是劈腿啊」、「我之前跟我朋友也在中山捷運附近目睹他們一對，但當時他們好像在小吵架，男的在哄女的」。

此外，還有前同事指出，「他是我以前職場上（電視台）的同事，之前我就有發現只要有新的實習生妹妹進來報到，如果是正妹的話他都會主動問能不能互加IG，在工作上也會特別照顧，但如果是長相比較平凡的實習生妹妹，他態度就會比較冷淡，現在看到這篇好像都能對起來了」。

▲▼網友爆料。（圖／翻攝自Dcard）



針對風波，大書深夜發文，因個人私事處理不當，不僅對先前的配偶造成難以平復的傷害，也讓一路支持自己的朋友和共事的團隊感到失望。他表示，儘管努力爭取原諒，但最終雙方仍決定離婚。事情經過了近兩年，還是讓前妻感到痛苦，他對自己的過錯深感抱歉。

大書透露，今年認識了現任女友，並強調女友並非公司成員，希望能澄清外界疑慮，同時也對女友感到抱歉，之後會離開Dcard Video，努力彌補過去的錯誤。

▼大書回應。（圖／翻攝自IG／大書）

