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Dcard大書婚內出軌同事「還會看Dcard的影片？」　7千網友給答案

▲▼ 。（圖／翻攝自大書IG）

▲大書遭前妻爆料婚內出軌。（圖／翻攝自大書IG）

記者施怡妏／綜合報導

「Dcard Video」擁有百萬訂閱，團隊成員之一大書，日前遭前妻爆料婚內出軌，且對象是公司新人，對此，大書發文致歉，並宣布退出團隊，事件曝光引起網友撻伐，就有網友好奇，此事件會影響大家對Dcard影音團隊的看法嗎？對此，有部分網友認為那是私事，但另一部分網友則在等Dcard回應。

有網友在Dcard發起投票，「大書事件，會影響各位對Dcard影音團隊的看法嗎？」當初看到大書離婚後，IG上有許多跟妹子合作的影片，就發現不對勁了，「但沒想到是這麼狗血的劇情，婚內外遇自家公司的女同事」。

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他認為Dcard團隊應該是知情的，只是沒有搬上檯面講而已，不禁好奇問「大家往後還會繼續看Dcard的影片嗎？」原PO開出4種投票選項，目前累計超過7千人投票，「還好，私生活與我無關」的選項有39%；「等dcard處理，暫時無法接受」的選項有34%；「粉轉黑，有大書就拒看」的選項有17%；「早就沒在看」的選項有10%。

貼文曝光，不少網友分享看法，「感覺很多人都知情，一起在包庇」、「老闆不出面說一下嗎？男女主角都是員工，這？」「拜託他自請離職好嗎，劈腿男看了就想吐」、「退訂，不可能沒人不知道」、「好懷念Dcard前期組合，懷念丹牛還在、Akimo還會出鏡的那段時光」、「希望Dcard可以出來做一下回應！如果只是內部員工的私事就算了，今天是經常曝光的主持群，也算半個公眾人物（也同時帶來很多好處吧？例如業配等），那行為對大眾就是有影響力的，要負擔起應該負擔的社會責任」。

▲▼大書深夜承認離婚。（圖／翻攝自IG／大書）

▲大書坦承現在有女友，不是公司的人。（圖／翻攝自IG／大書）

針對風波，大書深夜發文，因個人私事處理不當，不僅對先前的配偶造成難以平復的傷害，也讓一路支持自己的朋友和共事的團隊感到失望。他表示，儘管努力爭取原諒，但最終雙方仍決定離婚。事情經過了近兩年，還是讓前妻感到痛苦，他對自己的過錯深感抱歉。

大書透露，今年認識了現任女友，並強調女友並非公司成員，希望能澄清外界疑慮，同時也對女友感到抱歉，之後會離開Dcard Video，努力彌補過去的錯誤。

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