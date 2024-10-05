昔「北市最大貧民窟」在木柵！　槍聲是日常

▲北市文山區在既定印象中為文教區，但實際上卻是中低收入戶第二高的區域，更是北市最後貧民窟「安康社區」的所在地。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

北市文山區在多數人的既定印象中是個文教區，但根據2023年的中低收入戶統計，該區的中低收入戶人口竟僅低於萬華區，為北市第二多。有一群政大學生當初跟著學校計畫去到台北最後貧民窟「安康社區」，接觸到家庭功能低下的未成年少年，創辦「微光盒子」台灣兒少玩心教育協會，提供一個處所讓這些大人眼中的「問題兒童」有個隨時歡迎他們歸來的地方，默默引領這群茫然少年迎向陽光。

微光盒子於2018年創辦，29歲的蕭羣諭是創辦人兼團長，提供一個孩童們可以活動的據點，撇去傳統社福單位僅提供課輔的方式，改以「陪伴」為主。陪伴孩子們聊天玩遊戲、陪他們入校「幹大事」、陪伴解決突發的家庭或輕生危機；也開辦餐車課程及興趣課程讓孩童參與，並與社區串連，擴大兒少與在地的互動。這裡的孩子年齡落差頗大，從小一到25歲都有，協會至今已服務過至少80位孩童，他們幾乎9成都來自安康社區。

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▲政大諮商所畢業的蕭羣諭因為大學社會責任計畫走進安康社區，進而開始與人們眼中的問題兒童接觸，從而創辦「微光盒子」。

曾是北市最大貧民窟內的安康社區，人口組成複雜，家庭功能低下，還有不少是單親、身心障礙與越南華僑，暴力與毒品幾乎可以說是那裡的日常。蕭羣諭說，聲音是一個快速認識安康社區的方式，「碎玻璃聲、槍聲、打罵聲、哭聲和救護車聲是安康的日常」。

蕭羣諭回憶，隨著進入安康社區，他發現短期的學校計畫並無法真正起到什麼作用，他開始在深夜街頭尋找那些夜不歸宿、大人眼中的「問題少年」，以朋友姿態坐下來和他們聊天，進而開始尋找據點，提供一個處所讓這群青少年們有個地方可以窩著，「在他們的環境認識他是最好也最快的方式」。

▲微光盒子打破過往社福團體多以課輔為主的輔導方式，改以陪伴在孩子身旁，提供遮風避雨的處所為主要服務。

蕭羣諭表示，在街頭上徘徊遊蕩的孩子們常被羨慕能有高度自由，「但在外遊蕩其實是一件很無聊的事，因為你沒有地方可去」，而夜深人靜更會放大身上的不堪和有家歸不得的辛酸，因此協會內很多孩子的情緒穩定差、更不知道該怎麼去和人建立關係，最常見的方式是用暴力與憤怒來武裝自己，將自己和所有欲親近他的人都刺得鮮血淋漓，只因「不要有期待就不會受傷」。

他說，社會上多數人第一眼看到的是孩子們永遠跟不上的成績，只要他們犯過錯，彷彿他們整個人都錯了，他們所有出自於防禦性的逃避崩潰憤怒，在大人眼中全是過錯，「但他們在成長過程中，光連活著就已耗盡全力，我們也曾看過大班的孩子，墊著板凳、站在比自己還高的瓦斯爐前煮飯，不是因為興趣，因為他不煮他就會餓死，你要他們怎麼去社會化、怎麼學會情緒穩定、怎麼知道和人建立關係？」

對蕭羣諭來說，微光盒子的創立是想建立一個為孩子們遮風避雨的場所，一個告訴他們「犯錯不代表你整個人都錯了」、一個不去評價他的行為、一個永遠有人在的地方，讓這群連活著都很難的孩子有時間願意將曾受過的傷具象化，從而提高耐挫力與社會接軌。

▲微光盒子所做的不僅僅只是陪伴，同時也會在有限經費下，開設攝影等興趣課程，讓有興趣的孩子也能接觸相機、學習攝影。

他說，曾有過孩子成年後始終無法好好做一份工作，總是三天兩頭就辭職，真的和他們聊過後才找到癥結點，「店長看他的眼神很像他爸要打他之前的眼神」，儘管無法接住每一個受傷的孩子，儘管微光盒子幾乎每一年都遊走在破產邊緣，但只要微光還能存在的一天，蕭羣諭就想繼續陪伴在孩子們的身旁，告訴他們「沒關係，我陪你一起」。

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