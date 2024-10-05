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出身偏鄉家庭！帶領弱勢生翻轉人生　暨大附中林淑芳獲師鐸獎

▲暨大附中老師林淑芳（右二）獲今年師鐸獎及星雲教育獎雙重肯定。（圖／暨大附中提供，下同）

▲暨大附中老師林淑芳（右二）獲今年師鐸獎及星雲教育獎雙重肯定。（圖／暨大附中提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國立暨大附中教師林淑芳投入教職26年，今年同時獲師鐸獎、星雲教育獎的雙重肯定；暨大附中表示，林淑芳成長於偏鄉弱勢家庭，努力學成、從事教職後，更超越輔導教師的角色，跨領域長期義務指導學生參加國內外競賽、前往偏鄉國小做志工服務，不但用教育翻轉自己的人生，也照亮學生的生命。

暨大附中表示，林淑芳出身雲林縣台西鄉，一路考取北一女中、國立臺灣師範大學心輔系所、攻讀國立暨南國際大學教育政策與行政學系所博士，博士班畢業時獲斐陶斐獎殊榮；目前累計指導42位、116人次學生參加國內外競賽，更獲烏克蘭和波蘭等著名國際發明展金銀牌、發明專利、新型專利，及各項國際性、全國性競賽共24個獎項，並帶領學生於南投偏鄉國小擔任雙語教育志工。

▲暨大附中老師林淑芳獲今年師鐸獎及星雲教育獎雙重肯定。（圖／暨大附中提供）

校方指出，林淑芳因於教育界的卓越貢獻，在2023IIP「國際傑出發明家獎-發明國光獎章、台灣天才發明家獎」獎項中，即獲前總統蔡英文接見，112年教育大愛「菁師獎」所獲獎金則捐助予雲林及南投偏鄉國中學生，並獲112年中華民國教育學術團體聯合年會服務獎、國教署112年與113年「績優教育人員」，111年度杏壇芬芳獎，今年進一步獲國內教育界最高榮耀師鐸獎，並由總統賴清德親自頒發。

▲暨大附中老師林淑芳獲今年師鐸獎及星雲教育獎雙重肯定。（圖／暨大附中提供）

林淑芳回顧過去最令人感動及印象深刻的，是曾為參與在高雄的競賽，秋冬凌晨4點多天還沒亮就從校門口集合出發，指導的高一學生才入學3個月、是最年輕的參賽者，但第一場比賽大家就共同奪冠，也有學生說國中小時期都沒得過獎狀，因為跟隨她的腳步並接受指導才獲得人生第一張獎狀，也成為他人生的一大步；面對這些外界眼中不優秀、偏差、偏鄉弱勢的孩子，她總鼓勵「年少的困頓是人生最好的禮物」，並帶領他們努力創造奇蹟，學生信任的眼神更是自己面對挑戰、在不斷的成功與失敗中也不斷克服困難的勇氣，感謝師鐸獎及星雲教育獎給予的肯定。

暨大附中校長黃方伯表示，林淑芳秉持輔導專業扶助學生，成為學生學習的墊腳石，跨域指導學生參加國內外競賽，擴展學生視野累加自信心，豐富學生高中求學過程的歷程；她也珍惜這些有需要的孩子們，希望他們願意來到她的面前，也能意志堅定穿越人生的風雨、展翅飛翔。

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