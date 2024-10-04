犯錯了怎麼辦？「道歉不要先講理由」10秒重建人際關係

▲當你犯錯想挽回關係時，記得道歉不要先講理由，否則對方只會覺得你油腔滑調沒誠意。（示意圖／CFP）



文／《1句話扭轉局勢的10秒溝通術》

不論是處理工作或人際關係，一帆風順的時候都沒什麼壓力。可是，工作和人際關係經常發生「誤會」，小錯演變成大錯的情形也時有所聞。

有句話是這麼說的：「犯錯乃人之常情，寬恕乃神之聖行」這代表人類經常犯錯失誤。有時候我們聽一個人說話，就覺得彼此的價值觀不合，甚至不願意再往來。

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根據表達心理學的理論，出錯的人際關係只要好好補救，其實有機會建立起更密切的人際關係，而且這是處理人際關係必備的技巧。這種補救措施稱為「修正行動」，所謂的「修正行動」就是道歉和謝罪。就算發生誤會(危機)，只要做出適當的「修正行動」，就有機會建立更密切的關係(重修舊好)。不過，「修正行動」沒處理好，雙方的關係會再次陷入危機，道歉和謝罪就沒效果了。

一、遵守「修正行動理論」

在道歉挽回雙方關係的時候，一定要遵守「修正行動理論」，這是表達心理學的根本。在關鍵危機或分手話題，爆發之前，要巧妙利用10秒修復話術，重修舊好。

二、先把對方放在自己前面

1. 道歉不要先講理由，否則對方只會覺得你油腔滑調沒誠意。

2. 不要轉嫁責任或自我防衛，否則對方只會覺得你卑鄙。

3. 要依照情節的輕重慎選道歉的言詞，依照不同的情況慎選道歉的言詞，否則誠意不足會再次激怒對方，太過誇大又有矯揉造作之嫌。

本文擷取自采實文化《1句話扭轉局勢的10秒溝通術》



▼《1句話扭轉局勢的10秒溝通術》。（圖／采實文化提供）