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超準「毒菇」心測！找出跟你不合的人避開人際關係地雷

▲▼心理測驗,個性,人格特質,人際關係。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲人際關係相處一直是許多人的煩惱，不妨玩個有趣的心理測驗，看看自己到底應該遠離哪些個性的人會比較好。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

你會不會有時候覺得跟某些人講話就是不對勁，甚至有點不想跟他們聊天？這可能是因為對方剛好就是你不擅長應對的類型！外國網站《an.an》的有趣心理測驗，透過選擇你覺得不能吃的「毒菇」，來看看究竟跟你不合拍的性格是哪種，跟這些人相處只會消耗你大量的能量，讓自己好累，還是趕快認真檢視一下這段關係，早點決定要不要繼續下去吧。

Q：你覺得哪種菇不能吃？請憑直覺從下面四個選項中選一個！

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▲▼心理測驗,個性,人格特質,人際關係。（圖／翻攝自外國網站）

A：粉紅色的菇
B：棕色的菇
C：黃色的菇
D：紅色的菇

選好了往下看結果！

選好了往下看結果！

選好了往下看結果！

A：選「粉紅色的菇」的你／討厭看場合、看人說話的人

你可能不喜歡那種根據對象改變態度的人，雖然他們性格不一定差，但這種雙面人真的讓你很受不了。比如，面對上司、老師或喜歡的人時，他們會表現得超乖巧，可是對其他人就會變得有點無理或自私。這種雙標仔讓你覺得很膩，但這類人其實還滿會做人，所以要小心不要被利用，讓自己成為他們的工具人！

B：選「棕色的菇」的你／最怕看不透心思的老好人 

你不擅長跟那些老是裝好人、卻從不透露真心話的人相處。這些人通常人氣挺高，但你就是不太明白他們在想什麼、覺得有點疏遠感。而且，跟這些人相處久了，反而會讓你覺得自己哪裡不夠好，久而久之你就會覺得累。如果對方不願意跟你坦誠交流，那你不如就保持表面交情，別深入接觸。

C：選「黃色的菇」的你／討厭自私、傲慢又任性的人 

你應該最不喜歡那些自私傲慢，什麼都要以自己為中心的任性鬼吧！尤其是他們什麼事都以自己為主，這讓你真的很煩；就算大家聊得正開心，這種人一來就開始講自己的事，這時候你可能就很想離開。跟這種人硬碰硬只會讓你更累，所以最好還是保持一點距離，別讓自己太受傷。

D：選「紅色的菇」的你／不喜歡愛搶別人物品的人 

你不太能接受那些擁有強烈佔有慾，老想搶別人東西的人。尤其當他們想要借用你珍惜的物品時，你會覺得很麻煩。而且，如果他們只想搶「東西」還好，萬一他們連「人」都想搶，這就有點可怕了。在這類人面前，別讓自己表現得太幸福，低調點反而比較安全喔！

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