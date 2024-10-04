朝野「和解飯」沒受邀　高金素梅喊話韓國瑜：盼傳遞原民心聲

▲立委高金素梅。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

原訂今晚的朝野「和解飯」，因颱風攪局延期，無黨籍高金素梅今（4日）喊話立法院長韓國瑜，因她不是黨團三長，在立法院無依無靠，是個無黨孤鳥，若韓國瑜願意讓她在餐會上表達農民、原民的意見，她會非常感謝。

針對和解飯延期，高金素梅說，救災重要，不論是卓榮泰或韓國瑜做此決定是正確的。

高金素梅接著提到，針對此次爭議點原民禁伐補償的問題，她認為政府部門完全沒有溝通的意願，包括原民會主委曾智勇等人，根本不把立法院放在眼裡，之前主計長已經交代各部會要盤點，有需求就趕快提出讓行政院知道，在預算送抵立院前趕緊處理新增，但曾智勇都無視主計長交代和立委的要求。

高金素梅說，行政部門不僅是藐視，行政院更是帶頭違法，如果卓榮泰執意如此，人民還要守法嗎，因為已經做了最壞示範。

關於是否參加和解飯，高金素梅說，因她不是黨團三長，在立法院無依無靠，是個無黨孤鳥，若韓國瑜願意看到她是個孤鳥，也能夠在餐會上表達農民、原民的意見，她會非常感謝韓國瑜。目前沒有受邀。她在國是論壇提到，提案委員沒有被邀請，有點遺憾，「希望卓榮泰、韓國瑜能夠看到立法委員的孤鳥，高金素梅。」



