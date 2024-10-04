「假交易包裝借貸」誘創投砸1億　宏茂正能光電負責人起訴

▲台北地檢署起訴宏茂光電、正能光電以假財報詐騙上億元案。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

號稱將在今年興櫃掛牌的宏茂光電，因財務狀況不佳，竟找廠商配合以假交易的方式包裝借貸，藉此虛增營業績效，向銀行詐貸2、3千萬元，甚至有創投公司在過去3年間，陸續砸了上億元資金，事後才發現財報根本都是假的。台北地檢署4日依詐欺、財報不實等罪，起訴宏茂光電負責人郭佳瑜、正能光電負責人簡達益等6人。

根據宏茂光電網站介紹，公司業務包括電動車充電樁裝置、智能停車場設計、大型儲能系統、以及再生能源等技術先進技術，宏茂光電的關係企業、正能光電更宣稱從2009年設立以來，已在全球布點16個分公司，定位為開發高新技術的研發行創新企業。

不過，宏茂光電的營運狀況不如預期，為了解決財務問題，向其他廠商借錢周轉，但是在帳面上卻記載為進項、銷項，也就是以買賣的名目美化債務，因為假交易虛增的交易額，讓宏茂光電拿著看似亮眼的營收財報，得以向4間銀行借貸，並向游說民間投資。

1間創投公司的劉姓前執行長誤信假財報，從2021年開始，陸續投資宏茂光電上億元，直到2023年間發生鉅額虧損，創投公司懷疑劉男勾結外人搬走公司的錢，氣得控告劉男涉嫌背信，檢調深入追查發現，其實是宏茂光電與正能光電以假財報吸金詐騙。

檢察官黃冠中調查後，依《刑法》詐欺罪、《商業會計法》財報不實等罪，起訴宏茂郭佳瑜、正能簡達益及員工、配合廠商等6人，1名涉案情節較輕的宏茂員工獲得緩起訴，至於害創投公司虧上億元的劉姓前執行長因查無犯罪嫌疑，獲得不起訴處分。