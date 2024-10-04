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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

基隆暴雨成災謝國樑挨轟　趙少康：綠營趁風災達罷樑目的

▲前中廣董事長趙少康。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲前中廣董事長趙少康。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

受到山陀兒颱風的影響，基隆寫下78年以來的最高紀錄累積雨量，部分地區也傳出積水、淹水，甚至發生走山的災情，即將面臨罷免投票的基隆市長謝國樑更因此遭到抨擊。對此，前中廣董事長趙少康今（4日）表示，面對這種短時間強降雨的極端天氣，下在哪裡都受不了，聽說謝國樑這段時間幾乎不眠不休，面對災情不需要政治口水。

趙少康提到，秋颱山陀兒為南台灣帶來的風勢、雨量驚人，高雄多處還泡在水裡，北台灣基隆的雨也下得很大，累積雨量甚至創下基隆氣象站設站78年以來的最高記錄，今天一早還傳出走山災情。

趙少康指出，各地清潔隊、台電工作人員還在辛苦執勤，希望盡快恢復家園，但是綠營也沒閒著，對基隆各種嘲諷、誇大災情，看在基層同仁眼中，真是寒心。

「面對這種短時間強降雨的極端天氣，下在哪裡都受不了，所幸基隆雖然出現積水，可是水退得很快，今天第一個上班日，積水都退了，沒有影響民眾上班、上學，顯見基隆市府平常對排水系統維護的基本功做得很到位。」

趙少康透露，面對這個詭異的颱風，謝國樑不敢掉以輕心，聽說這段時間謝國樑幾乎不眠不休，除了坐鎮指揮中心調度，也親自到受災區域了解狀況，第一時間幫災民解決問題。

▲基隆日雨量78年來最高紀錄 謝國樑：市府全力搶險投入救災。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲面對基隆累積雨量創下78年來最高紀錄，基隆市長謝國樑勘災。（圖／記者郭世賢翻攝）

然而，趙少康直指，民進黨側翼竟然散布基隆清潔隊兩年沒有清淤這種假訊息，還有一位民進黨市議員更不入流，用戲謔的口氣拍影片嘲諷自己選區的災情。

趙少康痛批，綠營無所不用其極的秀下限，無非就是為了達到「罷樑」的政治目的，想趁這次風災，好好重擊謝國樑。

趙少康認為，這不單是對謝國樑的惡意抹黑，更打擊整個基隆市政府辛苦的基層公務人員，各種委屈排山倒海，難怪有清潔隊員不吐不快，跳出來為自己辯護。

此外，趙少康直言，綠營側翼想藉天災做政治操作，就先把自己的鬍子刮乾淨，先前網路流傳高雄下水道長出整排綠樹的影片，因為太不可思議，第一時間他還以為是假造的。

趙少康說明，沒想到一點都不假，路平、燈亮、水溝通是一個縣市政府的基本功，平常有沒有落實，災害一來就是最好的驗收。

最後，趙少康呼籲，面對災情，最不需要的就是政治口水，不分南北，大家一起為辛苦的基層公務員、國軍以及救災人員致敬，也希望全台各地的災民盡快恢復正常生活。

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