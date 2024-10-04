曝基隆未回報撤離人數被藍委怒嗆「閉嘴」　劉世芳：每條生命都很寶貴

▲內政部長劉世芳。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

山陀兒颱風來襲，外圍環流帶來大量雨量。基隆市區多處傳出淹水和土石流災情，還發生大量土石沖入民宅慘況。內政部長、災害應變中心指揮官劉世芳昨主持中央災害應變中心工作會報時，點名基隆沒有回報疏散撤離人數，藍委林沛祥則怒嗆閉嘴、政治操作。對此，劉世芳今（4日）受訪時強調，自己是中央災害應變中心指揮官，颱風不管在哪個地方造成災損，該怎麼處理就怎麼處理。

對於基隆日前未回報撤離人數，劉世芳表示，昨天晚間八點多跟市長謝國樑通電話，連續幾天大雨，尤其基隆雨量多，昨天更創歷史新高，且基隆很多山坡地，怕土石流或大規模崩塌狀況，基隆民宅又靠近山坡，這種狀況一定會發生，提醒基隆市府關於撤離人數、土石流狀況要能確切告知。

劉世芳補充，通話後，謝國樑也清楚撤離狀況，甚至有拒絕撤離，他也以市長身分要求強制撤離。

對於藍委質疑政治操作？劉世芳強調，自己是中央災害應變中心指揮官，每一條生命都非常寶貴，颱風不管在哪個地方造成災損，該怎麼處理就怎麼處理，跟政治操作沒有任何關係。

劉世芳指出，剛剛說過，昨天跟謝國樑通過電話，雖然颱風今天已經降成熱帶性低氣壓，但今天早上基隆新豐街一帶還是有一定規模崩塌，還是要提醒，基隆、新北瑞芳、花蓮、台東、高雄、屏東仍維持一級開設，中央災害應變中心也會維持一級開設。

也有媒體質疑，高屏災情也蠻嚴重，特別提到基隆是針對藍營縣市長？劉世芳強調，自己是中央災害應變中心指揮官，該做什麼就做什麼，昨天下午到今天早上，也請國防部針對北部三縣市和高雄進行救災，幾個作戰區的軍隊已經出動、動用超過1500人。

