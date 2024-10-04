基隆大雨淹水照常上班上課！　謝國樑緊急回應：預報資料有落差

▲山陀兒豪雨持續侵襲基隆仍照常上班上課，謝國樑說明：預報資料有落差。（圖／記者郭世賢翻攝）

文／中央社

颱風山陀兒解除警報，基隆市今天恢復上班上課，但市區今早雨勢仍大，部分道路淹水與土石流，引發民怨。謝國樑回應，決策是根據中央氣象署預報資料，但之後預報資料有落差。

「雨這麼大怎麼上班？」基隆市區清晨在上班上課尖峰時間仍降雨明顯，巿區多處低窪處積水，雨水來不及宣洩，許多道路幾乎成小河，嚴重影響基隆往台北的交通，家長也擔心學生上學安全。所幸之後雨勢趨緩，積水漸退。

基隆市新豐街今天凌晨大雨，海中天社區前山坡有大面積土石崩落走山，道路中斷，許多民眾必須改道通行，交通大亂。



基隆市政府昨晚宣布今天恢復正常上班上課後，市長謝國樑的臉書（Facebook）就遭網友留言批評。

網友們分別說，「大風、大雨、淹水、土石流才要上班上課，真的是很棒」，「無風無雨都在放了，狂風暴雨沒放！是在哈嘍」、「該放不放，不該放亂放」。

謝國樑回應，今天決定要恢復上班上課主要是基於北北基3縣市共同參考中央氣象署昨晚的相關預報資料，但中央氣象署的預報資料有些落差，是否與天氣遽變或極端氣候有關？是否會造成常態性？這方面基隆市政府日後會向中央氣象署請益。