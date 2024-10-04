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打造東台灣影視據點！花蓮挹注2千萬　活化吉安菸廠閒置空間

▲「花蓮鐵道電影院」已成為東部重要影展放映據點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼「花蓮鐵道電影院」已成為東部重要影展放映據點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為持續發展並優化花蓮縣影視產業，花蓮縣政府向中央積極爭取經費，並獲2000萬補助經費挹注。將吉安菸廠閒置空間打造為花蓮影視音第二基地，並辦理影視人才培育課程培養相關人才，打造花蓮成為東台灣重要影視據點。

▲「花蓮鐵道電影院」已成為東部重要影展放映據點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

本次計畫辦理「花蓮縣影視音基地擴展基地計畫3.0」，包含修整「吉安菸廠閒置空間」，作為影視協拍中心第二基地及簡易片場，補足鐵道文化園區一館內的 花蓮影視基地第一基地的拍攝及人員使用空間不足的問題。

▲「花蓮鐵道電影院」已成為東部重要影展放映據點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

同時辦理「影視人才培育進階實務課程」，辦理電影實作坊及「日本小型影院級影展經驗交流」，提升花蓮影視協拍服務水平，吸引更多劇組到花蓮特有的好山好水取鏡，並提供豐富影視人才培育課程，培育花蓮在地有志從事影音產業的優秀人才。

▲「花蓮鐵道電影院」已成為東部重要影展放映據點。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府辦理「影視人才培育進階實務課程」及電影實作坊，提升花蓮影視協拍服務水平。

花蓮縣文化局表示，「花蓮鐵道電影院」已成為東部重要影展放映據點，雖然本縣藝文電影院起步較晚，但現有營運模式成長快速且營運成熟，希望未來花蓮能與外縣市有更多交流及國際協拍的合作。

台灣為亞洲重要影視拍攝據點，各縣市影視單位各有其協拍定位，並聯合以台灣隊的角度提供國際協拍服務，未來也將以花蓮獨有的山海風景及場域做為服務核心。

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