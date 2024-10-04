他醉倒路邊「9萬黃金手鍊」不見了　半裸男行竊過程被都錄

記者邱中岳／台北報導

北市中正區延平南路上一家酒吧門口，日前1名男子倒臥在路邊險些被機車撞，被人攙扶到騎樓下，但他清醒返家後，發現左手價值9萬的黃金手鍊不見了，報警調閱監視器才發現，原來另名半裸的男子發現其醉倒路邊，竟偷走手鍊，警方事後通知男子到案，男子則坦承犯行並交付變賣所得5萬元。

警方調查，24歲的黃姓男子，在日前於北市延平南路上的酒吧喝酒，與朋友醉倒在酒吧1樓，黃姓男子因為醉倒在馬路上，路人見狀避免發生事故，於是將黃攙扶進入騎樓，避免發生事故，黃姓男子與朋友醒來後返回家中，卻發現手上價值9萬元的黃金手鍊不見了。

▲陳姓男子見黃男醉倒路邊，上前偷走價值9萬黃金手鍊，變賣得手5萬元。(圖／記者邱中岳翻攝）

黃姓男子確認遺失後立刻報警處理，警方在獲悉後調閱監視器追查，發現黃姓男子約在清晨5時許，被人攙扶進騎樓，經過1小時後1名45歲的陳姓男子路過，看上黃醉倒路邊，所以上前觀察之後趁機拔下黃手上的黃金手鍊，得手後立刻離開現場。

▲黃姓男子醉得不省人事，被好心人扶進騎樓，但是卻被陳姓男子趁機偷走手鍊。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方確認陳姓男子身分後立刻展開追查，並在當天晚上通知陳姓男子到案說明，陳姓男子到案後立刻坦承犯行，表示手鍊拿到新北市新莊區變賣，並且主動交付變賣所得5萬元，訊後依照竊盜罪嫌將他送辦。