快訊／清潔大樓後方山崩！基隆環保局多車遭埋　附近民宅懸空

記者郭世賢、陳韻如／基隆報導

山陀兒颱風挾帶狂風豪雨，造成全台各地災情頻傳，基隆地區更發生多起大規模走山災情。基隆環保局清潔大樓後方就發生山崩情形，不僅沖垮擺放環保機具的鐵皮倉庫外，還有多車因此滑落或遭掩埋，甚至還波及到一旁民宅，導致民宅出現懸空狀況，目前環保局已緊急通知相關單位到場勘查，後續的處置也還有待進一步確認。

▲基隆環保局清潔大樓後方山崩，多車滑落，停車場車輛也遭掩埋。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲附近民宅也因山崩出現懸空狀況。（圖／記者郭世賢翻攝）