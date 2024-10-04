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「牛灌水」業者公認有報應！　屠夫員工都逃不掉

圖、文／CTWANT

桃園市大型屠宰場「雅勝冷凍食品股份有限公司」驚現灌水牛事件，台北市環南市場知名店家「中信」牛肉店在此屠宰牛隻，卻在屠宰前強行灌水增加重量，知情人士透露，牛隻灌水是業界公認的禁忌，輕則妻離子散、重則家破人亡，動手的屠夫或工作人員都會迎來各自的報應。 

環南市場知名店家「中信」牛肉店在雅勝屠宰牛隻，卻在屠宰前強行灌水以增加重量，這在當地早已是公開的秘密。（圖／本刊攝影組）

▲環南市場知名店家「中信」牛肉店在雅勝屠宰牛隻，卻在屠宰前強行灌水以增加重量，這在當地早已是公開的秘密。（圖／CTWANT提供，下同）

據了解，雅勝為了避免灌水事件重現，在屠宰場多處裝設監視器，並配備獸醫查核牛隻狀況，而監視器8月中時，拍下中信賴姓員工強行將水管伸入牛隻喉嚨中灌水，該牛隻竟在農業部動植物防疫檢疫署指示下照常屠宰，僅內臟被丟棄，肉品仍流入市面，進入消費者的餐桌和肚子裡，也讓知情人士連連搖頭

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「做這個事（灌水）是會有報應的，輕則跟老婆離婚，嚴重的死在哪裡都沒人知道。」知情人士阿國（化名）透露，台灣早年在屠宰畜牧業管理鬆散，牛肉灌水可說是稀鬆平常，上一輩的屠宰師傅幾乎每個人都動手過，最終都晚景淒涼。

雅勝屠宰場內明令禁止灌水和踹打等虐待行為，卻仍有不肖業者為了增加利潤而強行灌水。（圖／本刊攝影組）

▲雅勝屠宰場內明令禁止灌水和踹打等虐待行為，卻仍有不肖業者為了增加利潤而強行灌水。

阿國提到，動物皆有靈性，屠宰場內多有禁忌，包括不驚嚇動物、不讓其同類看到宰殺過程，並要求在動物無知覺時進行宰殺，這一切為的是讓牲畜們能於痛苦最低的情況結束此過程，灌水則是為了增加利潤而讓動物備感折磨，早已被如今的業界所不齒。

「恐怕這些年，灌水牛肉都沒有完全禁絕。」台灣動物社會研究會主任林岱瑾表示，牛隻灌水嚴重增加動物苦楚，動社在2012年曾公布新北市福伯屠宰場和台南市善化肉品市場業者虐待牛隻影像證據，促成屠宰場稽查制度改善和監視錄影設備設置，也因為有監視器，如今的灌水牛恐未絕跡，而是轉換場地在進入屠宰場前就先「動手」。

台灣動物社會研究會主任林岱瑾呼籲主管機關加強查緝，民間屠宰場阻止不肖業者入內，共同守護動物福祉和大眾食品安全。（資料照／記者黃耀徵攝）

▲台灣動物社會研究會主任林岱瑾呼籲主管機關加強查緝，民間屠宰場阻止不肖業者入內，共同守護動物福祉和大眾食品安全。

林岱瑾表示，依照屠宰作業準則第12條第1項第5款，家畜禽屠宰不得灌水，違者將能依《畜牧法》第30條第3項以及第39條第1項第7款，可罰新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，動保機關也能依照《動保法》開罰，呼籲主管機關加強查緝，民間業者倘若發現不肖業者，則應阻止他們進入屠宰場，共同守護動物福祉和大眾食品安全。

中信牛肉行否認指控，表示賴姓員工不只在中信服務，同時也是其他牛肉店的員工，影片中拍到的被灌水牛隻不是其店鋪所販售，公司也不曾指使員工灌水，至於牛胃中的水較多，則是因各家牧場飼養方式不同，飼料殘留的水分也會參差不齊。雅勝則表示，牛隻灌水是外包廠商所為，獸醫發現後立即通報主管機關，後續開罰和舉措則交由主管機關決定。

防檢署表示，灌水案是防檢署駐點獸醫發現後主動通報，經獸醫檢視後確認水並未進入肉品，因而將內臟捨棄不用，行為人將交由桃園市動保處依《動保法》開罰，也會對雅勝處以行政懲處。

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