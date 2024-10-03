快訊／北北基達標！12縣市明天符合停班課標準　最新風雨預報出爐

▲山陀兒颱風在中午登陸，各地風雨依舊明顯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

山陀兒颱風今午12時40分於高雄小港登陸，中央氣象署下午1時公布最新風雨預測，明日連江縣、澎湖縣2縣市平均風達7級或陣風達10級，符合停班課標準；未來24小時雨量，基隆市、台北市山區、新北市等10縣市也達停班停課標準，總計12縣市達標。至於是否停班停課由當地縣市政府決定，以各縣市公布為準。

氣象署觀測資料顯示，山陀兒暴風圈已進入台中以南、南投、花東陸地及澎湖，對桃園以南、南投、宜蘭、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱的趨勢。

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氣象署下午1時發布最新風雨預測資料，明日凌晨0時至上午6時，連江縣、澎湖縣等2縣市，平均風達7級以上或陣風達10級以上，符合停班課標準。

雨量預測部分，包含基隆市、台北市山區、新北市平地及山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市平地及山區、高雄市平地及山區、屏東縣平地及山區、花蓮縣山區、台東縣山區等10縣市，未來24小時累積雨量達到停班停課標準。

▲▼最新風雨預測。（圖／氣象署提供）※點圖放大

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市略有不同），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。

▲停止上班上課雨量參考基準。（圖／取自人事行政總處網站）