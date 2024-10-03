蘇花2路段今解除預警性封路　崇德段土石流預計15時搶通

▲▼蘇花公路崇德段土石流經工務單位搶修，預計今天下午3點搶通。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

受山陀兒颱風外圍環流影響，蘇花公路東澳至南澳、和中~和仁路段2日晚上21時實施預警性道路封閉，經公路局東區養護工程分局南澳工務段今日朝巡及搶修，和中~和仁路段（台9線148.8k~154.8k、台9丁線60.3k~63.6k），於今天（3日）上午9時完成路面清理作業，解除預警性封路。

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依最新氣象情資雷達回波圖顯示，颱風外圍環流強對流降水回波目前刻正通過蘇花路廊沿海北上，此期間東澳至崇德路段處於強降雨中，預測將持續至13時後稍緩，東澳~南澳路段（台9線113.5k~123.4k）預定今天13時解除預警性封路。

另台9線164.4k（崇德）於今日清晨發生土石流（坍土方量超過3,000立方公尺）造成道路雙向阻斷，公路局東區養護工程分局南澳工務段災害搶修團隊已動員多部機具搶修中，預計今日15時搶通，颱風外圍環流對流降水不確定性高，後續將視雨情發展及現場搶修情形不排除提前或延後開放。

公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石風險，路況難以掌握，請避免進入山區道路；颱風過後山區道路不穩定性高，請提前因應規劃避免受困滯留，並請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播，掌握最新道路資訊，持續注意道路管制訊息及預先規劃行程。