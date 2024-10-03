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山陀兒「烏龜式」襲台哪邊雨最多？統計出爐「這1地」已破千毫米

颱風山陀兒來襲，新北市區開始間歇性降雨。（圖／劉耿豪攝）

▲新北市區已開始有間歇性降雨。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

山陀兒颱風來襲，目前朝東北方前進，因為移動速度緩慢，全台續放颱風假，降雨日程可能再拉長，據氣象署統計各地累積雨量，台東縣為第一名，是全台觀測站中唯一破千

中央氣象署表示，9月29日到10月3日0時，第一為「台東縣金針山」累積雨量1410毫米，是全台觀測站中唯一破千，再來是屏東縣大漢山、花蓮縣清水林道，分別為964.5毫米和635.5毫米，高雄市天池514毫米。

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據氣象署清晨資料，累積雨量前10名，新北市瑞芳佔1.2名，再來依序為臺北市擎天崗、基隆市暖暖、臺東縣南鵝、臺東縣利嘉林道、臺北市小油坑、臺東縣上里、屏東縣大漢山、臺東縣金針山。

據悉，從3日凌晨的大雨特報來看，扣除外島金門連江，本島北到南只有新竹市跟苗栗縣沒上榜，屏東縣、台東縣，更是被歸類為超大豪雨，至於北北基各地不一，大豪雨和大雨都有，外出務必留意。

也有網友在氣象署臉書留言「現在在北高雄真的沒什麼感覺，小風小雨的，感謝神，原本是以『最強的颱風登陸高雄的』，好險」、「烏龜颱風，超弱弱的」。

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