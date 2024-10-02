轟老闆「颱風不給假」被截圖PO評論　她傻眼：幫我還是害我啊

▲山陀兒颱風入夜後風雨漸增 。（示意圖／記者呂佳賢攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

中颱「山陀兒」小跑步逼近，各地風雨開始有感。桃園一名女網友在網路上抱怨，她工作的日式料理店沒有福利，且颱風天不放假。沒想到，這段發文被網友截圖PO到日料店的Google評論，引來店家回覆。

該名女網友在Threads（脆）上發文表示，她在桃園某間日式料理店工作，「現在連颱風假都不放，還不給雙倍薪水，有夠爛的老闆」，並公布店名說「大家不要來吃，要來吃也沒差，反正林北也不幹了」。

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網友看完紛紛留言，「颱風假本來就是看老闆要不要放，放了你也沒錢拿」、「我老闆很佛心，用雙倍薪資讓想上班的來上班，不想上的就休息」、「颱風天直接扣特休的公司大有人在。老闆也不是省油燈」，也有人說「沒有強制老闆給雙倍薪，颱風天不上班是勞工可行使的災害退避權，但是強迫要用事假或強迫改休不可以，不過你選擇不在颱風天上班，雇主當日可以不給薪，所以月薪制老闆可以扣一日薪水」。

有網友將該名女網友的PO文截圖，到日料店的Google評論附圖留下5星。對此，店家表示，颱風天上班他們有給薪，且該名女網友今天排休沒上班，「到底有什麼問題？我有能讓貼文者看的對話內容，看完你就知道這篇貼文您是不是貼得不適合了」，並希望網友可以將這則評論刪除。

事後，女網友也發文說，「請問是哪位善心人士截我的文？到底是幫我還是害我啊！直接到Google評論把我文貼上」、「存心想弄我吧」。

也有網友詢問，「所以妳是原本就排休了，沒想到那天放了颱風假，想把自己排休的那一天假收回並改排別天，被雇主拒絕嗎？」女網友則回「對」。