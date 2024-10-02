台東連日雨勢讓太麻里溪水暴漲　緊急調來消波塊及挖土機防堵

▲台東縣長饒慶鈴前往金峰鄉嘉蘭視察。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

受到山陀兒颱風的影響，台東地區連日來持續豪雨，導致縣內部分河川溪水暴漲。特別是曾在莫拉克颱風中受創嚴重的太麻里溪兩岸居民，對此相當憂心。台東縣長饒慶鈴2日特別前往金峰鄉嘉蘭村視察。

饒慶鈴2日在縣府建設處長蔡勝雄、交通觀光處長卜敏正等人陪同下，前往嘉蘭村堤防道路視察，了解溪水暴漲沖刷的情況。議員章正輝、金峰鄉長蔣爭光、鄉公所人員及地方鄉親也到場關心。由於溪水暴漲，已緊急調來消波塊及挖土機。太麻里溪在莫拉克颱風時受損嚴重，曾造成金峰鄉嘉蘭村民流離失所，兩岸農田也遭受破壞。縣府與中央已進行堤防災修重建工程，縣長希望相關單位能繼續監測水位，並加強邊坡防護。

饒慶鈴視察後表示，針對莫拉克風災後容易淹水致災的地區，縣府建設處已在汛期前進行清淤，並加固堤防工程。針對目前溪水暴漲的區域，已緊急協調放置消波塊進行維護。民政處也針對嘉蘭村1至3鄰地勢較低的約40戶住戶，預先撤離至高處的活動中心。

饒慶鈴提醒鄉親，未來24小時仍可能持續強降雨，請非必要勿外出，隨時注意豪雨相關訊息，全面戒備防災。山區及低窪地區的民眾要特別注意，若有災情通報或需要協助，請撥打119或1999。

另外，公路局最新通報，台9線南迴公路全線開放通行至10月2日下午5時，入夜後將預警封閉，請用路人注意行車安全。