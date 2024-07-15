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紓解公車駕駛不足！觀音區「桃小巴」7／16搶先通車

▲觀音區「桃小巴」7/16通車

▲觀音區「桃小巴」7/16搶先通車。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政15日於觀音區，出席「觀音區幸福巴士『桃小巴』通車典禮」表示，觀音區免費公車部分路線，將轉型為9人座車輛的幸福巴士「桃小巴」，並於明（16）日正式上路，依據原來的免費公車路線繼續提供服務；張市長也特別提醒欲搭乘桃小巴的鄉親，記得招手攔車，體驗全新的運輸服務。

張市長指出，由於9人座車輛駕駛員入職門檻較低，只需取得小客車職業駕駛執照即可上路服務，因此桃小巴將可有效紓解桃園公車駕駛不足問題，並進一步整合大客車駕駛人力資源，穩定市區公車發車班次。

▲觀音區「桃小巴」7/16通車

而本次免費公車轉型以觀音區作為試辦區域，評估觀音區各路線載客量後，將載客量不高的免費公車路線改由桃小巴服務，以增加班次調整彈性，預計載客量將可提升20%，提供在地鄉親更好的交通服務。未來，市府將視情況逐步將乘客較少的公車路線轉型為桃小巴，以提升桃園公車服務品質。

市府交通局表示，本次觀音區免費公車轉型，將原有的7條免費公車路線全數轉型為8條幸福巴士「桃小巴」路線，並將路線編號由L改為代表「Taoyuan桃園」的T。此外，也希望通過降低駕駛入職門檻，吸引更多求職者加入桃小巴駕駛的行列，增加觀音區的公共運輸服務量能及範圍，市府並將持續檢討服務需求及營運效能，提供所有市民朋友通勤、就學及就醫的便捷運輸服務。

包括立法委員涂權吉、市議員吳進昌、市府交通局長張新福、法務局長賴彌鼎、觀音區長劉草典、新竹區監理所副所長陳俊宏、中壢監理站站長吳金全、桃園汽車客運公司董事長邱政超、台灣真好小客車租賃公司董事長呂中豪等均一同出席通車典禮。

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