LIVE／台北等18縣市明天達颱風假標準　氣象署最新說明

生活中心／台北報導

根據中央氣象署最新風雨預測，預估明天包含台北市在內共18縣市風雨達停班停課標準，至於是否停班停課由當地縣市政府決定，以各縣市公布為準。有關颱風最新動態與天氣資訊，《ETtoday新聞雲》將直播氣象署最新說明。

氣象署最新觀測資料顯示，山陀兒下午5時的中心位在高雄的西南方約110公里之處，以每小時8公里速度，向東北轉北北東進行。氣象署預估，以較弱中颱甚至輕颱登陸，登陸地點在嘉義到高雄之間，登陸前後對西南部帶來致災性強陣風，北部雨勢也會逐漸加大。

氣象署下午4時發布最新風雨預測資料，明日清晨6時至中午12時，桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、綠島蘭嶼、連江縣、金門縣、澎湖縣等16縣市，平均風達7級以上或陣風達10級以上，符合停班課標準。

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雨量預測部分，包含台北市山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市平地及山區、高雄市平地及山區、屏東縣平地及山區、花蓮縣山區、台東縣山區等8縣市，未來24小時累積雨量皆達到停班停課標準。

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市略有不同），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。

▲山陀兒颱風最新路徑預測。（圖／氣象署提供）