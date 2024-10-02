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矢板明夫指「台灣聽颱風就放假」　網揪台日差異：不能去脈絡化

今（2日）全台停班課，但中颱「山陀兒」遲遲未登陸，多處風雨都未達颱風假標準。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊 

今（2日）全台停班課，但中颱「山陀兒」遲遲未登陸，多處風雨都未達颱風假標準。日本資深媒體人矢板明夫就直言，台灣有過多次「無風無雨」的颱風假，甚至有時成了政治人物討好選民的手段，不禁質疑颱風假的合理性。

不過氣象粉專認為，沒有預報模式能100％準確，何況是發展難料的山陀兒，有備無患沒有不好；多數台灣網友則認為，台日國情不同，且颱風到日本通常已威力大減，無法相提並論。

矢板明夫今在臉書發文談論台灣颱風假，指出台日都常受颱風侵擾，日本就沒有颱風假，大家都會貫徹憲法規定的國民三大義務之一「勤勞」，不願被別人認為在偷懶；另一個原因，他認為是日本基礎建設夠完善，公共交通十分通暢，所以颱風影響不大。

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反觀台灣很多地方沒有捷運，有大量機車族通勤，而建築物老舊，店家招牌容易掉落傷人，可能也是地方政府不得不放颱風假的原因。甚至有時候，颱風假似乎成了政治人物討好選民的「買票工具」，讓周邊城市首長感到「壓力山大」，影響放假決定。

矢板明夫表示，他來台灣經歷過好幾次「無風無雨」的颱風假，不禁想問「『聽風就是雨、聽颱風就放假』，這種情況真的好嗎？」不過大部分台灣網友留言點出兩邊國情與工作環境不同，且通常颱風去到日本都已減弱，去脈絡化的比較並不合適。

氣象粉專「用事實說颱風」也指出，即便今天實際上台灣只有一半縣市達停班課標準，可山陀兒的發展預測難度可謂史無前例，從週日（9月29日）預計不登陸，到週一（9月30日）登陸點不斷西修，再到昨（1日）登陸強度恐破紀錄，結果今天變成中颱且遲遲沒登陸，再次證明了「人定不能勝天」，沒有任何預報模式從都到尾100％準確，呼籲大家應該給預報人員多點鼓勵。

畢竟沒人能料到山陀兒到現在還沒登陸，但防患於未然，有備而無患，「有準備但沒用上，還是好事。」


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