印度神童預言片爆「重大破綻」！網紅抓包剪接怒批： 大賺黑心財

▲藍泉媽媽踢爆阿南德5年前的預言片，根本經過剪接。（翻攝YT頻道「藍泉媽媽 LQMAMA」）

圖文／鏡週刊

「印度神童」占星預言家阿南德，因在2019年準確預測新冠肺炎疫情而聲名大噪。然而，網紅藍泉媽媽近日揭露，阿南德刻意剪輯影片，誇大其預言的準確性，內容與其聲稱的「全球性疾病大流行」並不完全吻合。此舉引發外界對阿南德預言的真實性產生質疑，也讓人不禁懷疑，他是否利用人們對未知的恐懼，營造出「神童」的神祕形象。

網紅藍泉媽媽近日揭露，印度神童阿南德在2019年的預言影片中存在重大矛盾。雖然外界盛傳阿南德準確預測了新冠肺炎疫情，但藍泉媽媽發現，阿南德的預言影片存在明顯的矛盾之處，他一方面提到「會成為世界廣泛傳播的疾病」，另一方面卻又表示「並不會橫跨全世界」，這與外界所傳的「神準預言」大相逕庭，也讓阿南德的形象受到挑戰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲藍泉媽媽質疑印度神童前後預言內容矛盾，打破外界曾以為他準確預言新冠肺炎的形象。（翻攝YT頻道「藍泉媽媽 LQMAMA」）

另外，藍泉媽媽透過仔細比對，發現印度神童在提到「必須要隔離在世界中心」和「世界廣泛的疾病」這兩句話時，存在明顯的剪接痕跡。透過播放原始影片檢視之後，藍泉媽媽質疑，印度神童所說的「隔離」並非指疫情隔離，而是指印度的能源交易系統將與世界其他地區分離。顯然，印度神童將這兩個毫無關聯的概念強行連結，並透過剪輯手法，營造出自己準確預測疫情的假象。

藍泉媽媽強烈譴責印度神童的行為，認為印度神童正是利用了人們對未知的未來感到恐懼的心理，營造出「神童」的神祕形象，讓大眾渴望從他那裡獲得更多的預言，以期提前做好準備。這種手法不僅助長了恐慌情緒，更讓印度神童大賺黑心錢。



更多鏡週刊報導

汽車包膜輸了！中國「整台車裝塑膠袋」防淹水超狂 專家實測出爐

每週最高花3168萬寵妻 超狂富豪再砸16億買小島只為讓她穿比基尼

啦啦隊短今秀性感濕身照 比基尼挖洞E級震撼彈蹦出來！粉絲尖叫