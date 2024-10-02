台灣遊客在釜山路倒　10多分鐘無意識！韓民警合力救人

▲台灣遊客在釜山路邊昏倒，10多分鐘無意識影片曝光！韓民警合力成功救人。（圖／取自釜山警察臉書）

圖文／鏡週刊

南韓釜山警方在今（2日）指出，在9月24日有一名來自台灣的40多歲遊客，在海雲台區的一處路邊突然昏倒，大約10多分鐘沒有意識。幸好在韓國民眾與警方合力之下，讓該名台灣遊客獲得及時救援，也成功挽回生命。

據《韓聯社》報導，釜山警方指出，事發當天晚上11時左右，一名男子突然在海雲台區的一處路邊倒下，事後證實這名男子是一名40多歲的台灣遊客。從現場監視器畫面可見，該名男子倒下後，完全失去意識，隨後有女路人發現，立刻報警。

警方獲報後也立刻趕抵現場，發現台男完全沒有反應，立刻為他進行初步急救。隨後剛好有一名護理師經過，也立刻加入救援的行列。大約過了10多分鐘，救護車抵達，立即將台男送醫急救。

報導指出，監視器拍到台男從昏倒到送醫的這10多分鐘，完全沒有恢復意識，幸好有韓國民眾和警方合力下，讓台男順利送醫。最後台男經治療後，生命已無大礙，據悉這名台男事後也感謝韓國民眾與警方的協助。



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