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人妻離家7年竟生2小孩！綠帽夫指房東是小王　提告結果曝

▲床,啪啪（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲人妻離家7年突然多出2小孩，丈夫氣得提告。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名李姓男子和妻子婚後6年都沒有小孩，後來妻子離家出走，兩人也形同陌路，過了7年後，李男赫然發現妻子居然有了兩個小孩，由於妻子堅持不透露小孩的生父是誰？李男懷疑和妻子一起租房的劉姓二房東可能就是「精主」，氣得提告求償50萬元，但法院認為相關事證不足，判劉男免賠。

李男提告主張，他和妻子是2005年結婚，妻子2007年來台定居，兩人婚後沒有小孩，而妻子在2013年突然離家出走，兩人失去聯絡，後來，一直到2020年間，他才發現妻子在離家的7年內，居然有了2個小孩。

綠帽罩頂的李男於是私下查訪，發現和妻子一起開電器行的劉姓男子「嫌疑最大」，因為妻子和劉男戶籍設在一起，而且劉男也經常帶著妻子的小孩去大賣場買東西，甚至劉男的臉書上也說小朋友是「我的小孩」，因此提告求償50萬元。

法院審理期間，李妻提起否認婚生子女的訴訟，經法院確認2個小孩的確不是李男的親生骨肉，但李妻堅持不透露2個小孩的生父是誰？

而被指為「小王」的劉男則喊冤說，他只是李妻的二房東，為了讓小孩方便上學，才同意李妻把2個小孩的戶籍遷過來，臉書上的照片也都只是開玩笑。

法官審視李男的證據，發現李妻離家後曾經數次搬遷，直到小朋友快到學齡時，才將小孩的戶籍遷入劉男的住處，無法證明小孩就是劉男的，而李男提供的相片，發現劉男和李妻互動正常，沒有任何男女交往過從甚密、逾越一般社交份際情形，臉書上的紀錄也無法證明小孩就是劉男的，因此認為事證不足，判劉男免賠，全案可上訴。

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