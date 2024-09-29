妻剛生完就動手！家暴夫當兒面喊：換新媽媽　還要岳母幫找女人

▲新竹一名人妻不堪長期遭丈夫家暴，還要丈母娘幫他找女人，向法院訴請離婚。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳佩蓁／新竹報導

新竹一名人妻和丈夫結婚多年育有2子，但在小孩出生6個月時，丈夫就開始對她動手施暴，甚至當著小孩的面說「要給他們找個新媽媽」，甚至要丈母娘幫他介紹女人，她不堪長期家暴受辱，憤而向法院訴請離婚。新竹地院審理後，認為雙方婚姻已經走到盡頭，判准離婚。

人妻小玲（化名）主張，她在生下大兒子6個月後，老公阿傑（化名）就開始對她施暴，2人最近一次起衝突是今年3月間，當時阿傑騎機車撞她，還用雨傘打她導致她大腿、腳掌受傷，20多年來不斷遭丈夫家暴，讓她身心飽受摧殘，無法再忍受與老公維持婚姻。

小玲控訴，由於工作關係她往返台中和新竹，某日下班後她請阿傑到車站接她回家，怎料，阿傑卻藉故與她爭吵，轉身就直接騎車回家，丟她一個人徒步走1個多小時返家；阿傑甚至曾對2個兒子說要給他們找新媽媽，還說擔心未來老婆會生氣，家裡不准留有她的照片，「更可惡的是叫丈母娘跟他介紹女人」。

小玲表示多年婚姻生活她不僅飽受丈夫言語、肢體暴力，還扛起家裡經濟重擔，主張結婚十幾年阿傑都沒工作，房子頭期款和房貸都是她一個人在付，下定決心要離婚後，阿傑竟要求她交出一半財產才願意離婚，讓她心寒「把人打到不要跟他作夫妻，還要賠償他，我相信法律是不會允許的」。

對此，阿傑否認有家暴犯行，並主張小玲一再利用司法壓榨他，要他無條件放棄婚姻，並淨身出戶，阿傑表示他並非不願離婚，只是不想吃虧，他主張「她（小玲）賺的錢比我多一倍，因她職等比我高4級，所以她作風強勢，而我大多順應於她」，要求財產合理分配。

法官審理認為，小玲夫妻經長期分居，心神上早已分崩離析，形同陌路，已無任何婚姻維繫之實質交流。阿傑無止境片面漫長要求維持雙方間有名無實婚姻關係，堪認幾乎可以確認無法等到小玲回頭修復夫妻感情之日，足認雙方婚姻已經走到了盡頭，准予判決離婚。

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