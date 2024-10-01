池上「大力警」徒手搬移路中百公斤路樹　維護民眾行的安全

▲台東池上「大力警」徒手搬移倒臥路中百公斤行道樹。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「山陀兒颱風」尚未登陸，就已經帶來陣陣雨勢及強風。關山警察分局池上分駐所警員林威豪及莊永長，行經臺20甲線3公里處時，突見路中倒臥折斷之行道樹阻路，因該道路為池上市區通往萬朝及海端鄉陸安、廣原、初來等村落的主要道路，又適逢下班及放學時間，恐其危害交通安全。員警因心繫民眾行的安全，不顧大雨「大力出奇蹟」，以徒手方式「拉拖」長約7米，且枝繁葉茂重約百來公斤斷枝，順利將其移至路旁溝渠，再通知路權單位關山工務段派員處理，以維護民眾行的安全。

關山警察分局溫馨叮嚀，颱風來襲期間，遇雷擊、強降雨及強陣風請躲在室內，盡量不要外出。請勿前往海邊戲水觀浪、釣魚或從事海上活動，勿前往山區、溪(河)邊從事各項活動。留意戶外廣告招牌、陽台花盆、懸掛物等應即取下或加強固定。檢查居家陽台檢查排(落)水孔是否暢通、準備沙包或安裝防水閘門。

另外警方也提醒民眾，儲備乾糧、飲用水、手電筒及備用電源等物資。山區民眾請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區住戶請慎防淹水，有災害之虞，應及早遷移至安全處所。如有緊急狀況可聯繫110 、119或求援電話112，或是撥打當地分駐(派出)所報案，警察將視天候狀況儘速前往，並轉知路權單位前往處置，請民眾將車輛及人員移動至安全處所，以免發生意外。