勇所長遭女毒蟲害死　同仁淚眼追憶：柯文哲羈押還銷假執勤

記者陳以昇／新北報導

新北市土城分局清水派出所所長劉宗鑫9月30日晚間開車巡邏，行經新北地檢署旁時，發現30歲陳嘉瑩違停並進行攔查，攔阻時遭拖行後，陳女衝撞路中施工護欄，造成所長全身多處骨折送醫不治，派出所同仁紅著眼眶表示，所長平時都會主動關懷轄區弱勢，柯文哲羈押看守所當天輪休，還主動銷假上班，所內得知所長殉職時相當難過，氣氛低靡。

▲劉宗鑫所長抓女毒蟲殉職，家庭照曝光，令人鼻酸。（圖／翻攝自劉姓所長臉書）

▼清水派出所員警張正穎回憶劉宗鑫所長工作認真 。（圖／記者陳以昇攝）

清水派出所員警張正穎紅著眼眶表示，在清水派出所服務2年多，與劉宗鑫所長共事1年，劉所長平時在巡邏時都會注意轄區弱勢民眾，遇到時都會主動協助；3月間，與所長偵辦一起計程車連續竊盜案，在鎖定竊賊後，追車到新店順利將犯嫌逮回。

▼劉宗鑫所長獲頒榮譽狀 。（圖／記者陳以昇攝）

8月間，劉宗鑫所長在執行巡邏勤務，發現一名男子形跡可疑，面對所長盤查神情緊張，經旁敲側擊後，主動坦承遭新北地檢署發布竊盜通緝身份，積極主動辦案的工作態度，讓分局長特頒發榮譽狀表揚，照片中露齒自信微笑再也不復見。

張正穎進一步表示，劉宗鑫所長只要轄區內有發生重大案件時，都會第一時間到現場處理，上個月（9月）5日，獲知柯文哲裁定羈押，要送至土城看守所時，主動銷假從北投住家返回土城，與同仁執行交通管制勤務，面對所長殉職，目前所內同仁氣氛相當低靡。

▼柯文哲羈押土城看守所時，劉宗鑫所長輪休還主動銷假執勤 。（圖／記者陳以昇攝）