女性友人正常穿　高大男「看到點點」傻了：不知道走光？

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

即使是一般的T恤，但對比較嬌小的女生來說，還是有走光的風險。就有男網友表示，自己身材比較高大，常無意看到女生朋友的「點點」，最近才知道對方可能根本不曉得這件事，不知道該不該提醒，很怕被當噁男，「那如果看到女生露奶頭，該怎麼提醒她？」話題引發討論。

有男網友在Dcard發文「常看到女生朋友的奶，大家也會這樣嗎？」說他身材比較高大，所以常看到女生的奶頭，「其實女生穿得很正常，比如可能只是一般的圓領T恤，但真的看得到乳頭。」

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原本他還以為對方是故意露的，但這陣子才知道原來那些女生可能真的不知道，苦惱到底要不要開口提醒，「很怕這樣講話被誤以為是噁男」，不禁求問「如果看到女生露奶頭就該怎麼提醒她？大家怎麼看？」

貼文一出，就有網友也點頭，「第一次聽到普通圓領會露奶頭的時候，我完全無法相信，直到我有次不小心看到女生朋友的……從此以後非常小心」、「根本不用身材高大，我身高176，一樣很常看到女生的葡萄乾。」

還有苦主現身勸退，「我就做過這事，結果那女生看到我閃得遠遠的。」不少人也表示，「不要說，知道了之後很尷尬，然後還沒辦法解決」、「不要說，因為正常女生聽了可能會感謝你，但心裡會尷尬到不行，以後看到你都會想起自己走光被你看見，不正常女生聽了可能跟別人說你是噁男。」

但也有網友納悶表示，「我身高168，講真的還真沒看過穿低領口衣服的女生有這類的情況，即便女生有彎腰也是」、「為什麼我193只看得到女生頭頂是不是禿頭…？」「你們到底都長多高啊？」「你到底多高？我191都沒有注意過這種東西。」