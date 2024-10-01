　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

工作一年想送禮給主管　過來人搖頭！再提醒1細節：也要考慮到

▲▼上班,工作,OL,同事,小資女,加班,文書,行政,文組,正妹。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO想送禮給主管，感謝對方一年來的照顧。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

進入職場後，若能碰見不藏私的主管，堪稱最幸運的事。近日有網友發文透露，她已經進入職場快一年，因為這是她的第一份工作，且主管教會她很多事情，所以她就有意送禮給對方，大家有什麼好建議嗎？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「入職一年送禮給主管」為標題發文，提到她已經入職快一年，這段時間，主管教會她很多事情，其中包含待人處事的道理、職場觀點等等，甚至還不吝提拔她。她透露，這是她出社會後的第一份工作，因為很感謝主管，所以就想在工作滿一年的時候送禮物給對方。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過原PO同時也擔心，自己送禮的舉動在別人眼中，會不會像是巴結討好？因此想知道大家的想法。她也透露，她的主管是漂亮又有能力的姐姐。

貼文曝光後，不少網友認為，「請飲料或出去玩買的小伴手禮就好，特別送禮可能也不好意思收下吧」、「你工作努力就是對她最好的回報，頂多請吃飯或飲料就好」、「我覺得先努力工作是最好的回報」。還有網友提醒，「我是覺得請飲料、出去玩的時候帶伴手禮，或者請吃飯會比較好，送禮有點太正式了，如果送太貴也要考慮到職場倫理問題」。

ET快訊
山陀兒「巔峰持續18小時」　粉專：中央山脈恐削弱強度往西走
快訊／陳重文羈押195天獲800萬交保！　妻子急籌錢
iPhone內建「最強颱風追蹤App」！　隱藏功能看12小時
搶到江蕙票加價1萬元！　黃牛被逮了
山陀兒環流超越賽洛瑪！　粉專：南部將有「前所未見劇烈風雨」
柯文哲女秘書2度出庭！今沒比中指...笑回：經營檢調但顏色錯

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2公費疫苗第1階段開打！疾管署：「陪打者可一起打新冠」免等11月

南部唯一沒颱風假！市民起床「1景象」秒讚黃敏惠：市長有擔當

山陀兒「巔峰持續18小時」　粉專：中央山脈恐削弱強度往西走

蘇花崇德路段又有土石流　4公路封閉或阻斷

山陀兒環流超越賽洛瑪！粉專：南部將有「前所未見劇烈風雨」

隱藏吃法！客火鍋店點「可樂+生蛋」她曝口感　一票驚：糗了

明國內線航班234架次全取消　山陀兒颱風交通異動懶人包

14縣市「暴風圈侵襲率」破90%！　明日7縣市風雨達停班課標準

菜價創新高！農糧署明起供應平價　高麗菜「每顆75元」

山陀兒風力破表「致災性結構登陸」　南部恐颳17級強風

員旅意外卡在深山野嶺？　小編車宿喊：我要回家！

山陀兒龜速變胖挾強風豪雨撲台　台南、高雄、屏東1日停班停課

李多慧大巨蛋「最後一舞」　大跳SOLO全場粉絲嗨翻

小S二女兒Lily全英文VLOG　起床先檢查身材+拉筋..超自律！

山陀兒「明北轉直奔南部」掃全台　北東豪雨下到紫爆發白

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

山陀兒估周三變強颱登陸 豪雨肆虐南部｜20240930 ET午間新聞

颱風來襲！再20天就能收割水稻　曾虧200萬...農夫盼傷害降到最低

【颱風假】台北風雨最大時間曝！蔣萬安：北北基桃同步宣布

鄭中基揪盧廣仲唱〈左右為難〉　認識6年..初見面：在吃涼麵XD

2公費疫苗第1階段開打！疾管署：「陪打者可一起打新冠」免等11月

南部唯一沒颱風假！市民起床「1景象」秒讚黃敏惠：市長有擔當

山陀兒「巔峰持續18小時」　粉專：中央山脈恐削弱強度往西走

蘇花崇德路段又有土石流　4公路封閉或阻斷

山陀兒環流超越賽洛瑪！粉專：南部將有「前所未見劇烈風雨」

隱藏吃法！客火鍋店點「可樂+生蛋」她曝口感　一票驚：糗了

明國內線航班234架次全取消　山陀兒颱風交通異動懶人包

14縣市「暴風圈侵襲率」破90%！　明日7縣市風雨達停班課標準

菜價創新高！農糧署明起供應平價　高麗菜「每顆75元」

山陀兒風力破表「致災性結構登陸」　南部恐颳17級強風

2公費疫苗第1階段開打！疾管署：「陪打者可一起打新冠」免等11月

許瑋甯拚視后連莊！　《餘燼》對戲張震好自在「很有紳士風度」

《小姐不熙娣》惹爭議！網紅意外「被出櫃」控訴 　電視台急刪片段發聲

台積電漲15元收972　台股大漲165點來到22390點

快訊／山陀兒來硬要觀浪！高雄26人遭勸離　不聽勸最高罰25萬

曾害怕休息「憂被觀眾遺忘」　炎亞綸巴黎行親吐心聲

餓死又發育不全！高雄女嬰「火化沒骨灰」　嬤送最後一程：苦了妳

南部唯一沒颱風假！市民起床「1景象」秒讚黃敏惠：市長有擔當

近40公分超萌身高差！　美媒：等不及看CP3、溫班亞瑪空中接力

山陀兒升級「超級颱風」！菲律賓1男騎車遭電死　5座機場關閉

生活熱門新聞

快訊／明日7縣市風雨達停班課標準！氣象署最新預測出爐

即／山陀兒更肥大！升強颱90度鬼轉撞台

不斷更新／山陀兒蛇行穿台！全台停班課一次看

山陀兒登陸點第一擊可能很強　但有「好消息」

14縣市「暴風圈侵襲率」破90%！　明日7縣市風雨達停班課標準

才交過兩任「女友口技超驚人」！原因崩潰

超市被搶光貨架剩1物　網：寧死也不屈

山陀兒襲台　全台停班停課一覽

山陀兒今北轉加速「南部風雨最強時刻曝」　警報拖到周五解除

快訊／山陀兒又增強！　陸警擴大9縣市

快訊／山陀兒「幾乎沒動」明撞進南部　氣象署：特別擔心

山陀兒今北轉　登陸撞中央山脈

山陀兒罕見「斜切縱走」　估明登陸高屏、花蓮出海

山陀兒明登陸　「任何頑強颱風碰到中央山脈也須屈服」

更多熱門

相關新聞

月薪8萬！她嫌台男幼稚「沒必要結婚」

月薪8萬！她嫌台男幼稚「沒必要結婚」

現代人若想建立自己的家庭，大多會先與伴侶交往一段時間，確認雙方真的適合，才會決定結婚。然而近日就有女網友發文表示，她經過幾次戀愛後，真的覺得自己沒必要結婚，畢竟她的收入夠高、會做家事，沒有男生似乎也沒什麼關係。貼文曝光後，引發底下網友討論。

男友和女生出國「訊息跳出才知道」　她傻住

男友和女生出國「訊息跳出才知道」　她傻住

面試被問「離職原因」要怎麼答？網曝經驗

面試被問「離職原因」要怎麼答？網曝經驗

要員工提早到公司幫忙！她離職了

要員工提早到公司幫忙！她離職了

被銀行主管喊「多比」！女告性騷求償吞敗

被銀行主管喊「多比」！女告性騷求償吞敗

關鍵字：

主管送禮Dcard

讀者迴響

熱門新聞

快訊／明日7縣市風雨達停班課標準！氣象署最新預測出爐

即／山陀兒更肥大！升強颱90度鬼轉撞台

即／拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛長相曝光

女毒蟲抓到了！所長遭拖行亡影片曝光

不斷更新／山陀兒蛇行穿台！全台停班課一次看

山陀兒登陸點第一擊可能很強　但有「好消息」

即／新北駕駛拖警撞護欄　警所長殉職

趙小僑宣佈「一家四口將暫離台灣」時間點曝光

14縣市「暴風圈侵襲率」破90%！　明日7縣市風雨達停班課標準

才交過兩任「女友口技超驚人」！原因崩潰

超市被搶光貨架剩1物　網：寧死也不屈

即／日氣象廳：山陀兒穿台後「S型迴轉」再撲台！

山陀兒襲台　全台停班停課一覽

吳慷仁轉發「我的祖國」賀十一國慶　微博罵聲一片

山陀兒今北轉加速「南部風雨最強時刻曝」　警報拖到周五解除

更多

最夯影音

更多

員旅意外卡在深山野嶺？　小編車宿喊：我要回家！

山陀兒龜速變胖挾強風豪雨撲台　台南、高雄、屏東1日停班停課

李多慧大巨蛋「最後一舞」　大跳SOLO全場粉絲嗨翻

小S二女兒Lily全英文VLOG　起床先檢查身材+拉筋..超自律！

山陀兒「明北轉直奔南部」掃全台　北東豪雨下到紫爆發白

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面