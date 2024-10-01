工作一年想送禮給主管　過來人搖頭！再提醒1細節：也要考慮到

▲原PO想送禮給主管，感謝對方一年來的照顧。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

進入職場後，若能碰見不藏私的主管，堪稱最幸運的事。近日有網友發文透露，她已經進入職場快一年，因為這是她的第一份工作，且主管教會她很多事情，所以她就有意送禮給對方，大家有什麼好建議嗎？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「入職一年送禮給主管」為標題發文，提到她已經入職快一年，這段時間，主管教會她很多事情，其中包含待人處事的道理、職場觀點等等，甚至還不吝提拔她。她透露，這是她出社會後的第一份工作，因為很感謝主管，所以就想在工作滿一年的時候送禮物給對方。

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不過原PO同時也擔心，自己送禮的舉動在別人眼中，會不會像是巴結討好？因此想知道大家的想法。她也透露，她的主管是漂亮又有能力的姐姐。

貼文曝光後，不少網友認為，「請飲料或出去玩買的小伴手禮就好，特別送禮可能也不好意思收下吧」、「你工作努力就是對她最好的回報，頂多請吃飯或飲料就好」、「我覺得先努力工作是最好的回報」。還有網友提醒，「我是覺得請飲料、出去玩的時候帶伴手禮，或者請吃飯會比較好，送禮有點太正式了，如果送太貴也要考慮到職場倫理問題」。