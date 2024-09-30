面試被問「離職原因」要怎麼答？　過來人曝經驗：不要直接批評

▲原PO覺得現職公司的薪水低，所以想換新工作。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

每個人決定離開一家公司的原因不盡相同，若被新公司詢問到，要不要老實說出當初離職的原因？近日有網友發文表示，因為他們公司薪水低，且也無法讓她有所成長，所以她就決定離職，未來面試若被問到原因，怎麼說才比較婉轉？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「薪水太低，可以當離職原因？」為標題發文，提到她目前的工作雖輕鬆，但薪水低，且也無法從中學習到什麼，因此她就有意換公司，找一份薪水比現在多5000元以上的工作。

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既然打定主意要離職，原PO就想知道，若之後到新公司面試，被問到離職原因時，她應該怎麼說會比較婉轉？可以直白的說原因就是薪水太低嗎？

貼文曝光後，有網友建議，「講工作沒有機會升遷之類，或者對現在應徵公司有興趣，盡量不要直接批評前公司，下一個老闆也會怕你因為同樣原因離職」、「希望找有挑戰性的工作」、「講因為前公司沒升遷機會、薪水低、想突破自己、換新環境，別說因為喜歡你們公司這種阿諛諂媚、很做作的說法就好」、「建議說有其他規劃就好」。

也有網友回應，「不用婉轉吧，工作本來就是為了賺錢，不過你要先想好什麼是你要的」。