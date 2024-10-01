月薪8萬！她嫌台男幼稚「沒必要結婚」　網戰翻：是該檢討自己

▲原PO薪水8萬元，還會做家事。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

現代人若想建立自己的家庭，大多會先與伴侶交往一段時間，確認雙方真的適合，才會決定結婚。然而近日就有女網友發文表示，她經過幾次戀愛後，真的覺得自己沒必要結婚，畢竟她的收入夠高、會做家事，沒有男生似乎也沒什麼關係。貼文曝光後，引發底下網友討論。

女網友在Dcard上，以「戀愛幾次後感覺沒必要結婚」為標題發文，提到她已經快要30歲，所以爸媽就常問她怎麼不交男友？她坦言自己並不是沒人追，而是經歷了幾次戀愛後，覺得結婚似乎不是必要的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，她的薪水有8萬元，比多數台灣男生高，而且她會做家事、煮飯，大部分的事情都可以自己完成。她認為，台灣男生多數很幼稚，尤其交往後更為明顯，如果男方無法提供經濟或情緒價值，甚至還要由她照顧，那她要這個男生做什麼？生小孩嗎？這樣她還要多照顧一個。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「那就不要結婚啊，又不是人生一定要結婚，找個交往就好」、「真的找不到適合的就單身也沒什麼不好」、「真的很多女強人不想結婚生子。通常女強人都會遇到這樣的情況，有些男生的談吐、知識、邏輯真的偏差，有些東西一問三不知，有些詞都不會，要怎麼喜歡他」。

不過也有網友則表示，「可能你講話不討喜吧！你講你遇到的就好，幹嘛上綱到『台灣多數』男人」、「有沒有想過為什麼你都找到幼稚的？是該檢討自己為什麼周圍朋友圈都只有這類人能讓你選」、「結婚是因為彼此相愛才會結婚，你如果要談錢的話，建議你去買台積電，不要扯結婚不結婚的話題」。