超市逛一圈　他舉空籃傻了「颱風要來一個月？」大票笑翻+1

▲超市貨架超空。（圖／翻攝自路上觀察學院）

記者鄺郁庭／綜合報導

山陀兒來勢洶洶，全台放颱風假機率高，許多民眾紛紛出門搶菜囤貨。就有網友昨日（9/30）晚上跑了一趟超市，結果看到眼前景象秒傻眼，因為肉品、麵包、飲品區貨架幾乎全空，「我也不知道我拿籃子進來幹嘛，颱風是要來一個月嗎？」

有網友在「路上觀察學院」發文，昨晚到超市要買東西時，肉品、麵包、蔬菜、乳品、水果區貨架幾乎全空，忍不住拍下照片，還可以看到他舉著空籃，文中直呼「我也不知道我拿籃子進來幹嘛，颱風是要來一個月嗎？」語氣超無奈。

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▲▼原PO的籃子也超空。（圖／翻攝自路上觀察學院）

貼文引發議論，「在超市上班快累死了，連續結帳算到手快抽筋了！比上次颱風還誇張！」、「這是剛裝潢好還沒營業的超市吧」、「你不錯了，我連籃子都沒有」、「這是根本沒上架吧！」

也有網友表示，「不是颱風要來1個月，是只要來1天，菜價就會飆得驚人，所以要多囤點」、「要有危機意識…上次颱風淹水地區，有的3～4天沒辦法出家門採買食物和水，被淹怕的居民只能提早準備應對，這算是常識了。」

還有人也忍不住分享超空貨架照，「我剩下薄鹽醬油可以喝」、「真的，都沒東西」、「還有菇菇跟茭白筍」、「只剩菇，各種菇」、「我還有辣椒、蒜仁、薑和紅蘿蔔可以挑，簡直不要太羨慕。」