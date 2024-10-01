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騎車想去北部...誤闖國3往南飆22公里　警及時攔下糊塗男

▲王姓男子騎機車誤闖國道3號南向草屯路段。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲王姓男子騎機車誤闖國道3號南向草屯路段。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

王姓男子日前騎機車打算去北部，因路況不熟，竟誤闖國道3號南向草屯路段；國道警方獲報後派員趕往現場，攔查已狂飆22公里的王男，並將人、車安全帶離國道，化解一場虛驚。

國道警局第七大隊指出，於9月28日下午3時許接獲報案，得知於國道3號南向218公里有1輛普通重型機車行駛於中線車道，立即調派巡邏警力前往處理，並於233公里處名間地磅站入口攔下該部機車。

▲王姓男子騎機車誤闖國道3號南向草屯路段。（圖／記者高堂堯翻攝）

34歲駕駛王姓男子向警方表示，當時欲騎機車前往新北市三重區，因路況不熟，從台74線接霧峰交流道往南、誤闖國道，而霧峰交流道位於211公里處，等同王男在被攔下前已騎乘國道達22公里；國道七隊經查其持有駕照、無酒駕，隨後由拖吊車協助人、車離開國道，無造成人員受傷或交通事故。

國道七隊呼籲：騎士若不慎誤上國道，應盡速找安全處所停放、開啟方向燈警示後方車輛注意，並撥打「1968專線」或利用「1968 App」的「警政報案」，通知高公局交控中心或國道警察協助安全排除；普通重型機車不得行駛或進入於高速公路，違者將依《道路交通管理處罰條例》第33條第4項，處3000元至6000元罰鍰。

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