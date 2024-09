川普瘋狂提議！開放警察「超暴力1小時」：犯罪立即終止

▲美國前總統川普(Donald Trump)提議應該讓警方「超暴力」打擊犯罪。(圖/達志影像/美聯社)

記者邱晟軒/綜合報導

美國共和黨總統候選人川普(Donald Trump)於29日在賓夕法尼亞州的一場集會上提出了一項引發熱議的犯罪解決方案,被網友譏諷為與恐怖電影系列《國定殺戮日》(The Purge)如出一轍。川普聲稱,只需「一天的強力行動」和「一小時的超暴力」就能夠終結竊盜犯罪。

在此次集會上,川普再度把邊界和移民問題描繪成美國的「敵人」,並主張任命官員賦予警方「真正的暴力權力」,以對抗「想要摧毀我們國家的自由左派」。

Trump says his idea for stopping crime is to allow for “one really violent day”: “One rough hour, and I mean real rough...” pic.twitter.com/6XeVXL6R8b