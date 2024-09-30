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川普瘋狂提議！開放警察「超暴力1小時」：犯罪立即終止

▲▼美國前總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統川普（Donald Trump）提議應該讓警方「超暴力」打擊犯罪。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）於29日在賓夕法尼亞州的一場集會上提出了一項引發熱議的犯罪解決方案，被網友譏諷為與恐怖電影系列《國定殺戮日》（The Purge）如出一轍。川普聲稱，只需「一天的強力行動」和「一小時的超暴力」就能夠終結竊盜犯罪。

在此次集會上，川普再度把邊界和移民問題描繪成美國的「敵人」，並主張任命官員賦予警方「真正的暴力權力」，以對抗「想要摧毀我們國家的自由左派」。

川普表示，必須讓警方做他們的工作，如果需要，他們應該可以非常強硬，「如今的情況很荒謬，你會看到有人從百貨公司裡偷走空調和冰箱，而警察卻無法執法。他們被告知，如果做了什麼，可能會失去退休金、家庭、房子和車子。警察和邊境巡邏隊都想執法……但他們不被允許，因為自由左派不讓他們做。」

針對當地商家頻繁遭遇竊盜，川普進一步提出解決方案，「如果有超暴力的一天，像是讓邁克·凱利（Mike Kelly）這樣的人負責整整一個小時的粗暴執法，我是說真的很粗暴，消息就會傳開，犯罪就會立即結束」。

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