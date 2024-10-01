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快訊／山陀兒「睜大眼」更強　陸警擴6縣市

（圖／翻攝tropicaltidbits）

▲山陀兒睜大眼，結構十分紮實。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者陳俊宏／台北報導

強烈颱風山陀兒「睜大眼」增強，陸警擴大6縣市！中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，根據今天清晨5時半最新一報，陸上警戒區新增嘉義縣市；且颱風近中心最大風速從每秒51公尺，增強為每秒53公尺。

►陸上警戒

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嘉義、台南、高雄、台東、屏東、恆春半島應嚴加戒備

►海上警戒

台灣海峽、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備

►大豪雨特報

台東縣

►豪雨特報

高雄市、屏東縣、花蓮縣

►大雨特報

基隆市、台北市、新北市、台南市、宜蘭縣

氣象署觀測，山陀兒颱風今晨5時中心位置在鵝鑾鼻西南方約180公里處，以每小時4轉8公里速度，向北轉北北東進行，近中心最大風速每秒53公尺，7級風平均暴風半徑220公里，10級風平均暴風半徑80公里。

▼最新颱風動態。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署說，颱風過去3小時強度略為增強，中心目前在鵝鑾鼻西南方海面，向北轉北北東緩慢移動，其暴風圈已接觸恆春半島、屏東、台東及高雄陸地，對嘉義以南及台東構成威脅。

氣象署表示，今日颱風會逐漸北轉，且仍有增強的趨勢，花、東、南部及澎湖、馬祖有持續性陣雨或雷雨出現，隨著颱風接近，中部雨勢越晚越增加，留意短延時強降雨，東半部、恆春半島及高屏、新北山區可能有局部大雨或豪雨，尤其東南部山區可能有局部大豪雨機率，其他地區及金門降雨機率亦偏高，有不定時的短暫陣雨或雷雨。

▼6縣市陸上警戒。（點圖可放大／氣象署）

（圖／氣象署）

▼做好防颱準備。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

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