高雄男討2萬債務　朝私壇丟鞭炮釀火警1死3傷！被裁定羈押禁見

▲高雄林園一處私壇10日晚間發生大火。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市林園區一處私壇10日晚間發生火警，造成1死3傷。警方調查，33歲吳姓男子不滿李姓女屋主的女兒向他借了2萬元未還，才丟鞭炮想嚇嚇對方。檢方昨日依放火、殺人等罪嫌，向法院聲請羈押禁見，地院認為吳嫌罪嫌重大，裁定羈押2個月，並禁止接見通信、授收物件。

這起事件發生在10日晚間10點多，警消獲報，林園區王公路一處私壇傳出火警，警消出動23車55人前往搶救，現場是一棟3樓建築物，於1樓起火燃燒。經查當時屋內有4人分別為屋主李女、李男(47歲，李女男友)、陳男(32歲，李女之子)、李男(23歲，李女姪子)。警消先是救出3人，火勢於深夜11點多撲滅後，在3樓房間找到屋主男友，不過已燒成焦屍。

▲▼起火的3層樓透天厝共有7人居住。（圖／記者陳宏瑞攝）

警方調查發現，這起火警起火原因並不單純，研判是人為縱火，經成立專案小組展開追查後，發現屋主李女的女兒(28歲陳女)曾在外向一名吳姓男子借款2萬元未還，吳男疑似因此挾怨縱火報復。當日晚間開車到神壇旁後，步行到神壇丟鞭炮，瞬間引燃火勢，警方鎖定吳男身分後，於11日凌晨3點5分在屏東東港逮人，他供稱只是想丟鞭炮嚇嚇他們，沒想過會鬧出人命。

▲縱火嫌犯落網。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

據悉，李姓女屋主在該處租屋超過20年，平常共有7人同住，二樓除屋主李女外，還有李女的兒子陳男（24歲）、女兒陳女（28歲）和丈夫、女兒，李女的姪子李男（23歲）等6人，三樓則是李女姪女的男友李男（40歲）一個人住，昨晚案發時，向吳男借錢的陳女和丈夫、女兒一起回夫家，並不在神壇內，因此逃過一劫。

檢方昨晚訊後，將吳姓犯罪嫌疑人以涉犯放火、殺人、傷害、恐嚇等罪嫌為由，向地院聲請羈押禁見。

法官訊問時，吳姓犯嫌雖坦承去丟擲爆裂物，但否認全部犯行。法官認為依據相關證據，吳姓犯嫌涉犯罪嫌重大，且案發當時和吳嫌前往現場的友人尚未到案，因吳嫌涉犯放火、殺人等罪嫌係屬最輕本刑5年以上重罪，吳嫌勾串未到案的證人以規避後續刑事追訴程序可能性甚高，且吳嫌先前曾因債務糾紛至案發地點投擲鞭炮，足見吳嫌也有反覆實施同一犯行的可能性，而認定有羈押原因及必要性。

法院裁定，吳嫌自11日起羈押2月，並禁止接見通信及授收物件。本案得抗告。